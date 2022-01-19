Инфекционист посоветовала пить, чтобы вылечиться от «Омикрона»

Светлана Сметанина рассказала о лечении при первых признаках «Омикрона» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина раскрыла, что может помочь при первых признаках заболевания «Омикрон»-штаммом. По ее словам, инфицированным нужно принимать жаропонижающие и пить много жидкости.

«В арсенале почти каждой домашней аптечки есть безрецептурные средства, которые могут облегчить течение болезни. Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. При обнаружении вируса необходимо выпивать не менее двух литров жидкости в сутки», — сказала инфекционист в разговоре с ТАСС.

По словам Сметаниной, также следует использовать средства с антимикробными и противовоспалительными свойствами. Эксперт советует не пренебрегать помощью специалистов.

Ранее в Центре развития перспективных технологий сообщили, что россияне за 2021 год потратили более 64 миллиардов рублей на лекарства против коронавируса. Больше всего россияне потратили на противовирусный препарат умифеновир, который выпускается под торговым названием «Арбидол», — 16,8 миллиарда рублей, передает телеканал 360. Также в списке популярных у граждан РФ лекарств от коронавируса оказались иммуномодулятор интерферон-альфа-2B — на него потрачено 7,2 миллиарда рублей, уточняет Царьград.

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