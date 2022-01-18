Изначально школу планировали построить к июню 2021-го, но закончили лишь под Новый год Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял новый корпус школы №167 в Орджоникидзевском районе на 600 мест — самый проблемный соцобъект за время его работы на посту мэра. Предполагается, что дети начнут учиться здесь с апреля 2022-го.

Первоначальные сроки сдачи объекта были другие: сначала июнь 2021-го, потом — 1 сентября. Но из-за проблем у генподрядчика, ООО «СК „Гранд строй“», реализовать план не удалось. В апреле на площадке обрушились перекрытия между вторым и третьим этажом, а летом начали массового увольняться строители, которым не платили зарплату. Во время обхода 19 января замы Орлова только это и обсуждали, передает корреспондент URA.RU.

«Школа новая, современная. Очень ожидаемый объект для Орджоникидзевского района. <…> Достаточно сложный объект был в плане строительства, но, тем не менее, подрядная организация справилась, чуть больше 600 миллионов рублей было [сюда] направлено. Учебный процесс мы предполагаем запустить в апреле, сейчас идет лицензирование», — сказал Орлов журналистам.

Рядом с ним в этот момент стоял спикер думы Игорь Володин. Хотя накануне свидетели их конфликта предполагали, что вместе на этом мероприятии они не появятся.

Алексея Орлова провели по кабинетам школы и показали современное оборудование. «Очень ожидаемый объект для Орджоникидзевского района», — оценил глава Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

С Алексеем Орловым школу осмотрел спикер гордумы Игорь Володин. Еще накануне свидетели их конфликта предполагали, что вместе на этом мероприятии они не появятся Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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