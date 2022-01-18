Спикер думы Екатеринбурга идет на маневр в конфликте с мэром

Согласившись на перемирие, депутат собрался к Куйвашеву

18 января 2022 в 21:16 Размер текста - 17 +

Игорь Володин контролирует городскую Счетную палату с 2018 года и не намерен сдавать позицию Фото: Анна Майорова © URA.RU Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин, оспаривающий попытку мэра Алексея Орлова взять под контроль городскую Счетную палату, задумал комбинацию. По данным URA.RU, во время перемирия, о котором он договорился с Орловым накануне, депутат планирует встретиться с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. При этом говорят, что свою позицию глава региона уже озвучил — на закрытой встрече с градоначальником. Кулуарный конфликт вокруг поста руководителя Счетной палаты разворачивается с конца декабря. Известно о нем стало сразу после новогодних праздников. Необходимость в перевыборах председателя вызвана изменениями федерального и областного законодательства о счетных палатах и, как следствие, городского положения. С ноября 2018-года екатеринбургскую Счетную палату возглавляет Андрей Парунин, выходец из МВД, человек Володина. Спикер думы настаивает на его переназначении. А Орлов (возможно, исполняя личную просьбу замгубернатора Валерия Чайникова, хотя сам Чайников это отрицает) продвигает экс-главу облизбиркома Владимира Русинова. Это их первое серьезное столкновение с момента прихода Орлова на пост мэра в декабре 2020-го. Алексей Орлов (справа) весь 2021 год ограничивал влияние думы, но уже в начале 2022-го столкнулся с сопротивлением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Процедура утверждения главы Счетной палаты выглядит простой. Рабочая группа из пяти депутатов (помимо Володина, это его зам Виктор Тестов, Тимофей Жуков, Елена Бондаренко и Ира Овчинникова) изучит документы, поступившие от Русинова и Парунина, а также собеседует их. Дальше возможны разные варианты. Рабочая группа может вынести на окончательное голосование гордумы обоих кандидатов или только одного из них. По последней информации, Орлов якобы настаивает на втором сценарии (и даже приступил к переговорам с отдельными участниками рабочей группы, пока Володин был в отпуске). Володин же был готов к состязанию: мол, выдвинем и Парунина, и Русинова, а дальше депутаты сами решат, на чьей они стороне. Некоторые собеседники URA.RU в представительном органе считают это бравадой — пофамильные подсчеты, которыми в последние дни развлекаются свидетели интриги, показывают, что большинство Володина в думе не является безоговорочным. Изначально предполагалось, что рабочая группа соберется на неделе с 17-го по 21 января, а заседание гордумы, где определят нового главу Счетной палаты, пройдет уже 25-го. Но утром 17 января Орлов и Володин, вышедший из отпуска, условились (якобы это было предложение мэра) заморозить спор на неопределенное время. «Вместе с тем Володин направил в резиденцию губернатора запрос на встречу с Куйвашевым (на эту тему они еще не общались). Дата пока не определена», — поделился источник в областной власти. Информацию корреспонденту подтвердили собеседники в муниципальном руководстве. Орлов проблемный кейс с Куйвашевым, по данным URA.RU, уже обсудил — 10 января (губернатор тогда выкладывал в своем Instagram видео с крыши горадминистрации). И в частных беседах якобы уверяет, что шеф его поддержал. «Однако в действительности же было сказано: я не против Русинова, но решайте [этот вопрос] с Чайниковым сами (невмешательство в конфликты до последнего момента в целом присуще губернатору — прим. URA.RU)», — утверждает знакомый с ситуацией инсайдер. Зачем Володину аудиенция у Куйвашева, пока неясно. По одной из версий, обсуждаемых в истеблишменте, спикер думы хочет донести до главы региона, почему Орлов неправ, почему Парунина нужно сохранить. По другой — Володин просто хочет услышать от Куйвашева его решение (потому что Орлову не верит). «Чтобы потом говорить, если губернатор все-таки назовет ему фамилию Русинова: я исполняю волю его, а не Орлова. Это помогло бы сохранить лицо в случае неудачи», — объясняет городской аппаратчик. Сам Володин при этом заявил URA.RU, что никакой заявки на включение в график Куйвашева от него не было. Представители Куйвашева и Орлова конфликт не комментируют. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин, оспаривающий попытку мэра Алексея Орлова взять под контроль городскую Счетную палату, задумал комбинацию. По данным URA.RU, во время перемирия, о котором он договорился с Орловым накануне, депутат планирует встретиться с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. При этом говорят, что свою позицию глава региона уже озвучил — на закрытой встрече с градоначальником. Кулуарный конфликт вокруг поста руководителя Счетной палаты разворачивается с конца декабря. Известно о нем стало сразу после новогодних праздников. Необходимость в перевыборах председателя вызвана изменениями федерального и областного законодательства о счетных палатах и, как следствие, городского положения. С ноября 2018-года екатеринбургскую Счетную палату возглавляет Андрей Парунин, выходец из МВД, человек Володина. Спикер думы настаивает на его переназначении. А Орлов (возможно, исполняя личную просьбу замгубернатора Валерия Чайникова, хотя сам Чайников это отрицает) продвигает экс-главу облизбиркома Владимира Русинова. Это их первое серьезное столкновение с момента прихода Орлова на пост мэра в декабре 2020-го. Процедура утверждения главы Счетной палаты выглядит простой. Рабочая группа из пяти депутатов (помимо Володина, это его зам Виктор Тестов, Тимофей Жуков, Елена Бондаренко и Ира Овчинникова) изучит документы, поступившие от Русинова и Парунина, а также собеседует их. Дальше возможны разные варианты. Рабочая группа может вынести на окончательное голосование гордумы обоих кандидатов или только одного из них. По последней информации, Орлов якобы настаивает на втором сценарии (и даже приступил к переговорам с отдельными участниками рабочей группы, пока Володин был в отпуске). Володин же был готов к состязанию: мол, выдвинем и Парунина, и Русинова, а дальше депутаты сами решат, на чьей они стороне. Некоторые собеседники URA.RU в представительном органе считают это бравадой — пофамильные подсчеты, которыми в последние дни развлекаются свидетели интриги, показывают, что большинство Володина в думе не является безоговорочным. Изначально предполагалось, что рабочая группа соберется на неделе с 17-го по 21 января, а заседание гордумы, где определят нового главу Счетной палаты, пройдет уже 25-го. Но утром 17 января Орлов и Володин, вышедший из отпуска, условились (якобы это было предложение мэра) заморозить спор на неопределенное время. «Вместе с тем Володин направил в резиденцию губернатора запрос на встречу с Куйвашевым (на эту тему они еще не общались). Дата пока не определена», — поделился источник в областной власти. Информацию корреспонденту подтвердили собеседники в муниципальном руководстве. Орлов проблемный кейс с Куйвашевым, по данным URA.RU, уже обсудил — 10 января (губернатор тогда выкладывал в своем Instagram видео с крыши горадминистрации). И в частных беседах якобы уверяет, что шеф его поддержал. «Однако в действительности же было сказано: я не против Русинова, но решайте [этот вопрос] с Чайниковым сами (невмешательство в конфликты до последнего момента в целом присуще губернатору — прим. URA.RU)», — утверждает знакомый с ситуацией инсайдер. Зачем Володину аудиенция у Куйвашева, пока неясно. По одной из версий, обсуждаемых в истеблишменте, спикер думы хочет донести до главы региона, почему Орлов неправ, почему Парунина нужно сохранить. По другой — Володин просто хочет услышать от Куйвашева его решение (потому что Орлову не верит). «Чтобы потом говорить, если губернатор все-таки назовет ему фамилию Русинова: я исполняю волю его, а не Орлова. Это помогло бы сохранить лицо в случае неудачи», — объясняет городской аппаратчик. Сам Володин при этом заявил URA.RU, что никакой заявки на включение в график Куйвашева от него не было. Представители Куйвашева и Орлова конфликт не комментируют.