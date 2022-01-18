18 января 2022

Челябинский школьник умер во время урока. На месте работает ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекционная поездка Алексея Текслера в Касли и Озерск. Челябинская область, больница, реанимация
Прибывшие медики констатировали смерть (фото из архива) Фото:

В Копейске (город-спутник Челябинска) во время урока физкультуры в школе №7 умер ученик девятого класса. Как сообщили URA.RU в мэрии города, на месте ЧП работают сотрудники ФСБ и полиции.

«Ученику 9-го класса школы №7 стало плохо на уроке физкультуры. Были оперативно проведены реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не помогли. Сейчас на месте работают полиция и ФСБ», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии.

В администрации Копейска отмечают, что причина смерти школьника выясняется. Мэрия держит ситуацию на контроле.

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В Копейске (город-спутник Челябинска) во время урока физкультуры в школе №7 умер ученик девятого класса. Как сообщили URA.RU в мэрии города, на месте ЧП работают сотрудники ФСБ и полиции. «Ученику 9-го класса школы №7 стало плохо на уроке физкультуры. Были оперативно проведены реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не помогли. Сейчас на месте работают полиция и ФСБ», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии. В администрации Копейска отмечают, что причина смерти школьника выясняется. Мэрия держит ситуацию на контроле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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