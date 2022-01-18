Прибывшие медики констатировали смерть (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (город-спутник Челябинска) во время урока физкультуры в школе №7 умер ученик девятого класса. Как сообщили URA.RU в мэрии города, на месте ЧП работают сотрудники ФСБ и полиции.

«Ученику 9-го класса школы №7 стало плохо на уроке физкультуры. Были оперативно проведены реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не помогли. Сейчас на месте работают полиция и ФСБ», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии.

В администрации Копейска отмечают, что причина смерти школьника выясняется. Мэрия держит ситуацию на контроле.