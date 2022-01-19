Актриса Вера Воронкова после пожара оказалась в реанимации

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Веру Воронкову госпитализировали после пожара (архивное фото) Фото:

После пожара в квартире заслуженная артистка России Вера Воронкова попала в реанимацию. Причиной ЧП стала загоревшаяся елочная гирлянда, пишут СМИ со ссылкой на источники.

«У звезды дома загорелась елка — знаменитость пострадала. Врачи у нее диагностировали тяжелый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение», — сообщает «Пятый канал».

Кроме артистки, пострадала и ее дочь. По данным источника ТАСС, они сами покинули задымленную квартиру, но медики, осмотрев пострадавших, решили их госпитализировать.

Вера Воронкова сыграла около 20 ролей во МХАТе. С 2000 года она служит в театре им. А.С. Пушкина. Телезрителям актриса известна по сериалам «Марш Турецкого», «Каменская», «Журов».

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После пожара в квартире заслуженная артистка России Вера Воронкова попала в реанимацию. Причиной ЧП стала загоревшаяся елочная гирлянда, пишут СМИ со ссылкой на источники. «У звезды дома загорелась елка — знаменитость пострадала. Врачи у нее диагностировали тяжелый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение», — сообщает «Пятый канал». Кроме артистки, пострадала и ее дочь. По данным источника ТАСС, они сами покинули задымленную квартиру, но медики, осмотрев пострадавших, решили их госпитализировать. Вера Воронкова сыграла около 20 ролей во МХАТе. С 2000 года она служит в театре им. А.С. Пушкина. Телезрителям актриса известна по сериалам «Марш Турецкого», «Каменская», «Журов».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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