Актриса Вера Воронкова после пожара оказалась в реанимации

После пожара в квартире заслуженная артистка России Вера Воронкова попала в реанимацию. Причиной ЧП стала загоревшаяся елочная гирлянда, пишут СМИ со ссылкой на источники. «У звезды дома загорелась елка — знаменитость пострадала. Врачи у нее диагностировали тяжелый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение», — сообщает «Пятый канал». Кроме артистки, пострадала и ее дочь. По данным источника ТАСС, они сами покинули задымленную квартиру, но медики, осмотрев пострадавших, решили их госпитализировать. Вера Воронкова сыграла около 20 ролей во МХАТе. С 2000 года она служит в театре им. А.С. Пушкина. Телезрителям актриса известна по сериалам «Марш Турецкого», «Каменская», «Журов».