Актриса Вера Воронкова после пожара оказалась в реанимации

Веру Воронкову госпитализировали после пожара (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После пожара в квартире заслуженная артистка России Вера Воронкова попала в реанимацию. Причиной ЧП стала загоревшаяся елочная гирлянда, пишут СМИ со ссылкой на источники.

«У звезды дома загорелась елка — знаменитость пострадала. Врачи у нее диагностировали тяжелый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение», — сообщает «Пятый канал».

Кроме артистки, пострадала и ее дочь. По данным источника ТАСС, они сами покинули задымленную квартиру, но медики, осмотрев пострадавших, решили их госпитализировать.

Вера Воронкова сыграла около 20 ролей во МХАТе. С 2000 года она служит в театре им. А.С. Пушкина. Телезрителям актриса известна по сериалам «Марш Турецкого», «Каменская», «Журов».