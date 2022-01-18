В Кургане меняют условие для досрочной отставки мэра

Изменения в устав Кургана обсудили на публичных слушаниях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Устав Кургана предложили внести изменения, в соответствии с которыми поводом для досрочной отставки главы города и депутата гордумы может стать наличие гражданства или подданства иностранного государства. Проект документа уже обсудили на публичных слушаниях, сообщает пресс-служба городской думы.

«Вводится случай, при котором досрочно прекращаются полномочия главы города, депутата городской думы. Это прекращение российского гражданства, наличие гражданства иного государства или другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства», — говорится в сообщении.

Согласно действующей версии Устава, сейчас поводом для отставки мэра может стать «приобретение им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство». Согласно проекту решения думы, опубликованному на сайте муниципалитета, формулировку предложили изменить на «наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства». В гордуме объяснили, что изменения позволят привести устав в соответствие с действующим законодательством.

Помимо этого, предполагается изменить официальное название муниципального образования с «город Курган» на «городской округ город Курган». «Закрепляется право местной администрации на предоставление участковому уполномоченному полиции жилого помещения на период замещения им должности», — добавили в пресс-службе гордумы.

В сентябре 2020 года депутаты уже вносили изменения в Устав Кургана. Тогда жители города лишились возможности отозвать депутата городской думы, как это было предусмотрено ранее. В гордуме объяснили эти изменения новой системой выборов депутатов.

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