18 января 2022
17 января 2022

Мэрия Салехарда анонсировала строительство гигантской зоны отдыха

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Национальный праздник «Слёт оленеводов, рыбаков и охотников» в деревне Русскинская, Сургутского района. , оленья упряжка, гонки на оленях
В перспективе в «Тундра-парке» появится трасса для катания на оленях Фото:

В рамках формирования программы «Комфортная городская среда» в Салехарде (ЯНАО) будет создан «Тундра-парк», площадь которого превышает 62 гектара. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Ландшафтная территория, более 62 га, с уникальными для севера 15-метровыми соснами и елями раскроет свой природный потенциал для жителей города. Объекты благоустройства, интегрированные в природную среду, создадут возможность для комфортного времяпровождения горожан», — говорится в сообщении мэрии.

По словам главы Салехарда Алексея Титовского, «Тундра-парк» станет одним из крупнейших объектов благоустройства ямальской столицы. Сейчас работа над проектом парка находится в завершающей стадии — мэрия вносит последние правки в дизайн и готовится приступить к реализации.

Сообщается, что в парке предусмотрены различные сценарии посещения: активный круглогодичный спорт, масштабные тематические детские площадки, красивая и познавательная экотропа, которая будет интересна взрослым и детям. По всей территории парка планируется разноуровневая навигация, помогающая ориентироваться на территории и рассказывающая об экосистеме Севера. Планируется также строительство скоростной трассы, где жители города смогут кататься на лыжах или оленях.

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В рамках формирования программы «Комфортная городская среда» в Салехарде (ЯНАО) будет создан «Тундра-парк», площадь которого превышает 62 гектара. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. «Ландшафтная территория, более 62 га, с уникальными для севера 15-метровыми соснами и елями раскроет свой природный потенциал для жителей города. Объекты благоустройства, интегрированные в природную среду, создадут возможность для комфортного времяпровождения горожан», — говорится в сообщении мэрии. По словам главы Салехарда Алексея Титовского, «Тундра-парк» станет одним из крупнейших объектов благоустройства ямальской столицы. Сейчас работа над проектом парка находится в завершающей стадии — мэрия вносит последние правки в дизайн и готовится приступить к реализации. Сообщается, что в парке предусмотрены различные сценарии посещения: активный круглогодичный спорт, масштабные тематические детские площадки, красивая и познавательная экотропа, которая будет интересна взрослым и детям. По всей территории парка планируется разноуровневая навигация, помогающая ориентироваться на территории и рассказывающая об экосистеме Севера. Планируется также строительство скоростной трассы, где жители города смогут кататься на лыжах или оленях.
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