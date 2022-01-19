«Газпром» пригрозил прекратить поставки газа в Молдавию. В стране введут режим ЧП

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Молдавский регулятор несвоевременно платит «Газпрому» за топливо Фото:

«Газпром» сообщил «Молдовагазу», что прекратит поставки топлива, если не получит платеж. В стране будет введен режим ЧП в области энергетики. Об этом сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

«„Газпром“ сообщил „Молдовагазу“, что прекратит поставки газа, если не получит очередной платеж до 20 января», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Гаврилицу. Платеж должен быть проведен до 20 января.

В стране будет введен режим ЧП из-за угрозы прекращения поставок, отметила политик. При этом «Молдовагаз» уже сообщил, что переведет «Газпрому» 38 миллионов долларов аванса за потребление газа в первые 10 дней января.

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«Газпром» сообщил «Молдовагазу», что прекратит поставки топлива, если не получит платеж. В стране будет введен режим ЧП в области энергетики. Об этом сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица. «„Газпром“ сообщил „Молдовагазу“, что прекратит поставки газа, если не получит очередной платеж до 20 января», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Гаврилицу. Платеж должен быть проведен до 20 января. В стране будет введен режим ЧП из-за угрозы прекращения поставок, отметила политик. При этом «Молдовагаз» уже сообщил, что переведет «Газпрому» 38 миллионов долларов аванса за потребление газа в первые 10 дней января.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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