Молдавский регулятор несвоевременно платит «Газпрому» за топливо Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Газпром» сообщил «Молдовагазу», что прекратит поставки топлива, если не получит платеж. В стране будет введен режим ЧП в области энергетики. Об этом сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

«„Газпром“ сообщил „Молдовагазу“, что прекратит поставки газа, если не получит очередной платеж до 20 января», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Гаврилицу. Платеж должен быть проведен до 20 января.

В стране будет введен режим ЧП из-за угрозы прекращения поставок, отметила политик. При этом «Молдовагаз» уже сообщил, что переведет «Газпрому» 38 миллионов долларов аванса за потребление газа в первые 10 дней января.