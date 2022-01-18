За территорию заброшенного лагеря «Космос» просят более шести миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Помещения бывшего пионерлагеря «Космос» в Кетовском районе Курганской области выставили на торги. Областные власти намерены получить за недвижимое имущество и земельный участок более шести миллионов рублей. Объявление об этом опубликовано на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений.

«Основание проведения аукциона: распоряжение департамента имущественных и земельных отношений Курганской области „Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково“. Собственник выставляемого на продажу имущества — субъект Российской Федерации», — указано в объявлении.

На продажу выставлено шесть зданий спальных корпусов. Судя по фотографиям, опубликованным на информационном портале «Торги», многие из них находятся в аварийном состоянии. Эти здания выставлены на торги вместе с земельным участком площадью 35 735 кв. м. В публичной кадастровой карте указано, что этот участок относится к землям особо охраняемых территорий и объектов. Его кадастровая стоимость превышает 396 тысяч рублей.

Аукцион назначен на 17 февраля, заявки на участие в нем принимаются до 13 февраля. «Начальная цена объекта недвижимого имущества — 6 029 244 рубля», — сообщается в объявлении.

Ранее URA.RU сообщало, что санаторий «Лесники», расположенный в Кетовском районе, в 2021 году продан властями за 83,8 млн рублей. Продать санаторий пытались с осени 2019 года, когда его стоимость составляла 193,45 млн рублей. Новые владельцы планируют превратить санаторий в курорт европейского уровня. Помещения бывшего пионерлагеря «Космос» в начале 2021 года уже выставили на торги за 5,78 млн рублей. Тогда желающих его купить не нашлось.

Территорию лагеря «Космос» пытаются продать во второй раз Фото: torgi.kurganobl.ru

Территорию лагеря «Космос» пытаются продать во второй раз Фото: torgi.kurganobl.ru

Территорию лагеря «Космос» пытаются продать во второй раз Фото: torgi.kurganobl.ru

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам