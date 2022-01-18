В Екатеринбурге состоится бой за титул чемпиона мира WBC

На арене Академии единоборств РМК в Екатеринбурге 19 февраля состоится отборочный бой между российским боксером Зауром Абдуллаевым и венесуэльским бойцой Хорхе Линаресом за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе RCC Boxing Promotions.
«19 февраля в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК пройдет отборочный бой за титул чемпиона мира WBC в легком весе (до 61,2 кг). [Бой пройдет] между российским боксером Зауром Абдуллаевым и экс-чемпионом мира в трех весовых категориям Хорхе Линаресом», — сообщается в пресс-релизе.
В компании по организации поединков добавили, что этот бой станет главным событием вечера в Екатеринбурге. Победитель пары выйдет на действующего чемпиона WBC американца Дэвина Хейни. Оба боксера ранее уже встречались с американцем — Абдуллаев потерпел поражение два года назад, а венесуэлец — в мае прошлого года.
На арене Академии единоборств РМК в Екатеринбурге 19 февраля состоится отборочный бой между российским боксером Зауром Абдуллаевым и венесуэльским бойцой Хорхе Линаресом за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе RCC Boxing Promotions. «19 февраля в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК пройдет отборочный бой за титул чемпиона мира WBC в легком весе (до 61,2 кг). [Бой пройдет] между российским боксером Зауром Абдуллаевым и экс-чемпионом мира в трех весовых категориям Хорхе Линаресом», — сообщается в пресс-релизе. В компании по организации поединков добавили, что этот бой станет главным событием вечера в Екатеринбурге. Победитель пары выйдет на действующего чемпиона WBC американца Дэвина Хейни. Оба боксера ранее уже встречались с американцем — Абдуллаев потерпел поражение два года назад, а венесуэлец — в мае прошлого года.