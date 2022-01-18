В Екатеринбурге состоится бой за титул чемпиона мира WBC

19 января 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Оба боксера ранее уже пытались завоевать титул — Абдуллаев потерпел поражение два года назад, а Линарес — в мае прошлого года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На арене Академии единоборств РМК в Екатеринбурге 19 февраля состоится отборочный бой между российским боксером Зауром Абдуллаевым и венесуэльским бойцой Хорхе Линаресом за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе RCC Boxing Promotions. «19 февраля в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК пройдет отборочный бой за титул чемпиона мира WBC в легком весе (до 61,2 кг). [Бой пройдет] между российским боксером Зауром Абдуллаевым и экс-чемпионом мира в трех весовых категориям Хорхе Линаресом», — сообщается в пресс-релизе. В компании по организации поединков добавили, что этот бой станет главным событием вечера в Екатеринбурге. Победитель пары выйдет на действующего чемпиона WBC американца Дэвина Хейни. Оба боксера ранее уже встречались с американцем — Абдуллаев потерпел поражение два года назад, а венесуэлец — в мае прошлого года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На арене Академии единоборств РМК в Екатеринбурге 19 февраля состоится отборочный бой между российским боксером Зауром Абдуллаевым и венесуэльским бойцой Хорхе Линаресом за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе RCC Boxing Promotions. «19 февраля в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК пройдет отборочный бой за титул чемпиона мира WBC в легком весе (до 61,2 кг). [Бой пройдет] между российским боксером Зауром Абдуллаевым и экс-чемпионом мира в трех весовых категориям Хорхе Линаресом», — сообщается в пресс-релизе. В компании по организации поединков добавили, что этот бой станет главным событием вечера в Екатеринбурге. Победитель пары выйдет на действующего чемпиона WBC американца Дэвина Хейни. Оба боксера ранее уже встречались с американцем — Абдуллаев потерпел поражение два года назад, а венесуэлец — в мае прошлого года.