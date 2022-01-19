Бизнесмены не захотели покупать гостиницы у Кольцово

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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, кольцово, angelo
Аукцион не состоялся по причине отсутствия участников Фото:

Гостиницы Angelo и Liner, которые должны были спустить с молотка из-за банкротства владельца, будут проданы позднее. Торги, назначенные на 18 января, не состоялись по причине отсутствия участников аукциона. Об этом URA.RU сообщил организатор торгов Владимир Николаев.

«Торги не состоялись, придется перенести аукцион на поздний срок. Вероятно, на начало марта», — сообщил Николаев в разговоре с URA.RU. Судя по списку участников, опубликованному на портале «Центр дистанционных торгов», никто не заявил об участии в аукционе.

Отели на территории аэропорта Кольцово Angelo и «Лайнер» в Екатеринбурге выставили на торги из-за банкротства организации-владельца в начале декабря прошлого года. Лот появился на сайте «Торги России», стартовая цена была 1,5 млрд рублей. Важным условием было предоставить задаток в размере 20% от первоначальной цены.

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Гостиницы Angelo и Liner, которые должны были спустить с молотка из-за банкротства владельца, будут проданы позднее. Торги, назначенные на 18 января, не состоялись по причине отсутствия участников аукциона. Об этом URA.RU сообщил организатор торгов Владимир Николаев. «Торги не состоялись, придется перенести аукцион на поздний срок. Вероятно, на начало марта», — сообщил Николаев в разговоре с URA.RU. Судя по списку участников, опубликованному на портале «Центр дистанционных торгов», никто не заявил об участии в аукционе. Отели на территории аэропорта Кольцово Angelo и «Лайнер» в Екатеринбурге выставили на торги из-за банкротства организации-владельца в начале декабря прошлого года. Лот появился на сайте «Торги России», стартовая цена была 1,5 млрд рублей. Важным условием было предоставить задаток в размере 20% от первоначальной цены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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