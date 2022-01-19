Российский депутат рассказал, как лечил чесноком в «красной зоне». Видео

19 января 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Николай Карцев заявил, что чеснок является лекарством от коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Больные в «красной зоне» вылечились чесноком, самогоном и медом. Все эти продукты пронес туда депутат Курской областной думы Николай Карцев. «Я заходил в „красную зону“ без маски, на первом этаже, где тяжелобольные. Врач выскочил, закричал: „Вы что?“, первого января это было. Я принес лекарство от коронавируса: сало, чеснок, банку меда, хрен, ну и банку самогона. И потом, все четверо, кто лежал в этой палате, выздоровели», — рассказал он на заседании курской областной думы. Депутат также пожаловался, что в старые времена прививок не было. Он высказал мнение о том, что пандемия — «это всемирный психоз» и что для защиты организма достаточно просто «перестать бояться», передает MK.RU информацию. «А теперь люди по шесть раз привились, а все равно должны этот намордник носить!» — посетовал Карцев, имея в виду маски в общественных местах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Больные в «красной зоне» вылечились чесноком, самогоном и медом. Все эти продукты пронес туда депутат Курской областной думы Николай Карцев. «Я заходил в „красную зону“ без маски, на первом этаже, где тяжелобольные. Врач выскочил, закричал: „Вы что?“, первого января это было. Я принес лекарство от коронавируса: сало, чеснок, банку меда, хрен, ну и банку самогона. И потом, все четверо, кто лежал в этой палате, выздоровели», — рассказал он на заседании курской областной думы. Депутат также пожаловался, что в старые времена прививок не было. Он высказал мнение о том, что пандемия — «это всемирный психоз» и что для защиты организма достаточно просто «перестать бояться», передает MK.RU информацию. «А теперь люди по шесть раз привились, а все равно должны этот намордник носить!» — посетовал Карцев, имея в виду маски в общественных местах.