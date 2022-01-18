В праздничную дату Алексей Текслер (в центре) предпочел уехать из Челябинска в Южноуральск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер день своего рождения посвятил инспекционной поездке в Южноуральск. Об этом 19 января передает корреспондент URA.RU с места событий. Глава региона высказал резкое недовольство затянувшейся реконструкцией дома-интерната для престарелых и инвалидов.

«Реконструкцию было поручено начать еще в 2019 году. Нас не устраивает обещание завершить ее лишь к осени. Все работы, включая обустройство инфраструктуры, должны быть завершены к августу», — заявил глава региона, осмотрев объект.

Дом престарелых рассчитан на 200 жильцов. Работы на нем затянулись из-за необходимости вносить изменения в проектно-сметную документацию, Текслер посетил еще ряд объектов. В частности, он осмотрел Центральный сквер, включенный Минстроем России в реестр лучших практик по благоустройству субъектов РФ. Помимо работ по устройству тротуаров, газонов, цветников, велодорожек, видеонаблюдения в сквере размещены детские игровые площадки, батуты, сад камней, топиарии, малые архитектурные формы, современное светодиодное уличное оборудование, арт-объекты.

Следующим подобным проектом станет благоустройство улицы Спортивной в 2022 году. Его выбрали более 19 тысяч горожан в ходе общероссийского голосования. Здесь запланировано благоустройство пешеходной части, монтаж нового уличного освещения, озеленение, устройство площадок отдыха с малыми архитектурными формами, ремонт проезжей части.

Алексей Текслер ознакомился с ремонтом в детской поликлинике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

И с затянувшейся реконструкцией дома-интерната для престарелых и инвалидов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судя по происходящему внутри, подрядчику сложно будет завершить работы до осени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Об итогах благоустройства и планах на 2002 год Алексею Текслеру докладывает глава города Ярослав Куленко (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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