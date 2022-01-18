18 января 2022

Власти Кургана объяснили, когда с площади уберут елку

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовый городок не планируют убирать с площади во время минусовой температуры Фото:

Демонтаж ледового городка вместе с новогодней елью на площади Кургана начнется, когда температура воздуха поднимется до плюсовых значений. Об этом URA.RU 19 января сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Ледовый городок будет радовать горожан, пока сохранится холодная погода. Демонтаж ледового городка будет выполнен, если температура воздуха поднимется до плюсовых значений», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Новогоднее оформление центральной площади Кургана связали с 350-летием российского императора Петра I. Для площади изо льда вырезали фигуры Деда Мороза и Снегурочки, залили каток, сделали ледяные чаши для детей, несколько горок и цифры 2022. Также на ней установили световые конструкции и новогоднюю ель.

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Демонтаж ледового городка вместе с новогодней елью на площади Кургана начнется, когда температура воздуха поднимется до плюсовых значений. Об этом URA.RU 19 января сообщили в пресс-службе городской администрации. «Ледовый городок будет радовать горожан, пока сохранится холодная погода. Демонтаж ледового городка будет выполнен, если температура воздуха поднимется до плюсовых значений», — рассказали в пресс-службе мэрии. Новогоднее оформление центральной площади Кургана связали с 350-летием российского императора Петра I. Для площади изо льда вырезали фигуры Деда Мороза и Снегурочки, залили каток, сделали ледяные чаши для детей, несколько горок и цифры 2022. Также на ней установили световые конструкции и новогоднюю ель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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