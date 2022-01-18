Власти Кургана объяснили, когда с площади уберут елку

Ледовый городок не планируют убирать с площади во время минусовой температуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Демонтаж ледового городка вместе с новогодней елью на площади Кургана начнется, когда температура воздуха поднимется до плюсовых значений. Об этом URA.RU 19 января сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Ледовый городок будет радовать горожан, пока сохранится холодная погода. Демонтаж ледового городка будет выполнен, если температура воздуха поднимется до плюсовых значений», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Новогоднее оформление центральной площади Кургана связали с 350-летием российского императора Петра I. Для площади изо льда вырезали фигуры Деда Мороза и Снегурочки, залили каток, сделали ледяные чаши для детей, несколько горок и цифры 2022. Также на ней установили световые конструкции и новогоднюю ель.