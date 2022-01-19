Свердловскую больницу, где сменился главврач, ждет реконструкция

На реконструкцию главного лечебного корпуса «Озеро Чусовское» выделят более одного миллиарда рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловские власти и инвесторы заключат договор с лечебным корпусом областного специализированного центра медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» (Свердловская область). Документ, подписанный губернатором Евгением Куйвашевым, опубликован на сайте правовой информации.

«В соответствии с постановлением правительства Свердловской области утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году. На реконструкцию главного лечебного корпуса ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское» ориентировочно выделят более одного миллиарда рублей», — сказано в документе.

Ранее URA.RU писало, что центр реабилитации «Озеро Чусовское» под Екатеринбургом не может добиться компенсации от Свердловского территориального фонда медстрахования (ТФОМС) за борьбу с коронавирусом. Клиника вылечила четырех пациентов, не застрахованных по ОМС, потратив 300 тысяч рублей из собственного бюджета. Теперь возмещения пытаются добиться через арбитраж.

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