Свердловскую больницу, где сменился главврач, ждет реконструкция

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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, каталка, лечение, коридор больницы, здоровье, медицина, обследование, клиника, больница, каталка больничная, коридор госпиталя
На реконструкцию главного лечебного корпуса «Озеро Чусовское» выделят более одного миллиарда рублей Фото:

Свердловские власти и инвесторы заключат договор с лечебным корпусом областного специализированного центра медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» (Свердловская область). Документ, подписанный губернатором Евгением Куйвашевым, опубликован на сайте правовой информации.

«В соответствии с постановлением правительства Свердловской области утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году. На реконструкцию главного лечебного корпуса ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское» ориентировочно выделят более одного миллиарда рублей», — сказано в документе.

Ранее URA.RU писало, что центр реабилитации «Озеро Чусовское» под Екатеринбургом не может добиться компенсации от Свердловского территориального фонда медстрахования (ТФОМС) за борьбу с коронавирусом. Клиника вылечила четырех пациентов, не застрахованных по ОМС, потратив 300 тысяч рублей из собственного бюджета. Теперь возмещения пытаются добиться через арбитраж.

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Свердловские власти и инвесторы заключат договор с лечебным корпусом областного специализированного центра медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» (Свердловская область). Документ, подписанный губернатором Евгением Куйвашевым, опубликован на сайте правовой информации. «В соответствии с постановлением правительства Свердловской области утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году. На реконструкцию главного лечебного корпуса ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское» ориентировочно выделят более одного миллиарда рублей», — сказано в документе. Ранее URA.RU писало, что центр реабилитации «Озеро Чусовское» под Екатеринбургом не может добиться компенсации от Свердловского территориального фонда медстрахования (ТФОМС) за борьбу с коронавирусом. Клиника вылечила четырех пациентов, не застрахованных по ОМС, потратив 300 тысяч рублей из собственного бюджета. Теперь возмещения пытаются добиться через арбитраж.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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