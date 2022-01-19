Аналитики ждут резкого обвала рубля из-за войны на Украине

19 января 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

Рубль может обесцениваться до 20%, считают аналитики Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Рубль может резко подешеветь в случае военной эскалации на Украине и введения жестких санкций в отношении России. Об этом рассказали в инвестиционной компании «Ренессанс Капитал». «В этом случае мы ожидаем, что отток средств с долгового и, что более важно, фондового рынков может приблизиться к показателям 2014—2015 годов (конфликт на Украине, прим. URA.RU), с обесцениванием рубля до 20%, расширением страновой риск-премии на 200 базисных пунктов и сопоставимым ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка», — цитирует РБК заявление «Ренессанс Капитала». По словам экономиста компании Софьи Донец, уже реализована часть обесценивания рубля из-за напряженности на Украине (около 5%). Пока рубль на уровне 76-77 рублей за доллар. В моменте курс доллара может доходить до 85-90 рублей, если будет рисковый сценарий с военной эскалацией. В случае развития худшего сценария регуляторам РФ может понадобиться пойти на экстренные меры. Например, ввести элементы контроля за движением капитала, комиссий для нерезидентов за продажу облигаций федерального займа, чтобы замедлить отток иностранного капитала. Аналитики компании не исключают проведение валютных интервенций Центробанка, чтобы обеспечить финансовую стабильность. Ранее в США подготовили законопроект «Акт о защите суверенитета Украины», который предполагает введение санкций в отношении крупных российских банков и политиков. В списке оказались президент России Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, банки Сбер, ВТБ, Газпромбанк. В случае введения санкций отношения между странами будут разорваны, передает «Ридус» со ссылкой на пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова. Европа планирует ввести масштабные санкции в случае нападения России на Украину, сообщили в Еврокомиссии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Рубль может резко подешеветь в случае военной эскалации на Украине и введения жестких санкций в отношении России. Об этом рассказали в инвестиционной компании «Ренессанс Капитал». «В этом случае мы ожидаем, что отток средств с долгового и, что более важно, фондового рынков может приблизиться к показателям 2014—2015 годов (конфликт на Украине, прим. URA.RU), с обесцениванием рубля до 20%, расширением страновой риск-премии на 200 базисных пунктов и сопоставимым ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка», — цитирует РБК заявление «Ренессанс Капитала». По словам экономиста компании Софьи Донец, уже реализована часть обесценивания рубля из-за напряженности на Украине (около 5%). Пока рубль на уровне 76-77 рублей за доллар. В моменте курс доллара может доходить до 85-90 рублей, если будет рисковый сценарий с военной эскалацией. В случае развития худшего сценария регуляторам РФ может понадобиться пойти на экстренные меры. Например, ввести элементы контроля за движением капитала, комиссий для нерезидентов за продажу облигаций федерального займа, чтобы замедлить отток иностранного капитала. Аналитики компании не исключают проведение валютных интервенций Центробанка, чтобы обеспечить финансовую стабильность. Ранее в США подготовили законопроект «Акт о защите суверенитета Украины», который предполагает введение санкций в отношении крупных российских банков и политиков. В списке оказались президент России Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, банки Сбер, ВТБ, Газпромбанк. В случае введения санкций отношения между странами будут разорваны, передает «Ридус» со ссылкой на пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова. Европа планирует ввести масштабные санкции в случае нападения России на Украину, сообщили в Еврокомиссии.