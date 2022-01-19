Европа готовит масштабный ответ на вторжение России на Украину

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Фото. Пермь., флаг украины
В Еврокомиссии потвердели солидарность с Украиной Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Евросоюз собирается ввести масштабные санкции в случае, если Россия нападет на Украину. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы поддерживаем диалог с Россией, но не приемлем попыток разделить Европу на сферы влияния. Мы подтверждаем нашу солидарность с Украиной. Если ситуация ухудшится, мы придем с масштабными санкциями, согласованными с партнерами», — написала Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.

Москва не планирует нападать на Украину, пишет Life со ссылкой на слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По поводу требования увести войска от границы с Украиной, Россия и дальше планирует разъяснять свою позицию. «Будем и далее терпеливо разъяснять, что соответствующие силы и средства находятся на нашей территории, и вносить какие-либо изменения из-за ситуации извне мы не собираемся», — сказал Рябков. Россия считает, что может устанавливать свои сферы влияния на Украине и решать за нее, с кем ей устанавливать связи, высказался госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, нельзя отставить безнаказанным поведение РФ.

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Евросоюз собирается ввести масштабные санкции в случае, если Россия нападет на Украину. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы поддерживаем диалог с Россией, но не приемлем попыток разделить Европу на сферы влияния. Мы подтверждаем нашу солидарность с Украиной. Если ситуация ухудшится, мы придем с масштабными санкциями, согласованными с партнерами», — написала Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter. Москва не планирует нападать на Украину, пишет Life со ссылкой на слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По поводу требования увести войска от границы с Украиной, Россия и дальше планирует разъяснять свою позицию. «Будем и далее терпеливо разъяснять, что соответствующие силы и средства находятся на нашей территории, и вносить какие-либо изменения из-за ситуации извне мы не собираемся», — сказал Рябков. Россия считает, что может устанавливать свои сферы влияния на Украине и решать за нее, с кем ей устанавливать связи, высказался госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, нельзя отставить безнаказанным поведение РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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