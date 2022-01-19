Политолог: одно решение Запада досрочно завершит пандемию COVID

19 января 2022 в 19:27 Размер текста - 17 +

Великобритания первой отменяет вакцинные паспорта и маски в общественных местах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Из-за массовой отмены вакцинных паспортов пандемию коронавирусной инфекции могут отменить досрочно. Такое мнение высказал политолог Илья Гращенков. 19 января стало известно, что в Великобритании отменили ковидные паспорта и масочный режим, отмечает «Национальная служба новостей». Об этом стало известно после скандала с вечеринками в правительственной резиденции во время локдауна. Также будут отменены рекомендации об удаленном режиме работы, пишет RT. «Британия первой отменяет вакцинные паспорта, обязательные маски в общественных местах и рекомендацию работать из дома, хотя занимает 6 место в мире по числу заражений, и смертность там по-прежнему растет. Если это решение окажется „вирусным“ и ему последуют и другие страны, вероятно, что пандемию все-таки свернут досрочно», — заявил он в своем telegram-канале. По мнению Гращенкова, это связано с тяжелой ситуацией в экономике. Тем временем директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что пандемия коронавируса вряд ли закончится штаммом «Омикрон». Для этого нет никаких предпосылок. По этой информации, пандемия продолжится, пока не будет популяционного иммунитета. Кроме того, нужно, чтобы вакцинация продвигалась быстрее, иначе мы встретимся с вирусом не один раз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за массовой отмены вакцинных паспортов пандемию коронавирусной инфекции могут отменить досрочно. Такое мнение высказал политолог Илья Гращенков. 19 января стало известно, что в Великобритании отменили ковидные паспорта и масочный режим, отмечает «Национальная служба новостей». Об этом стало известно после скандала с вечеринками в правительственной резиденции во время локдауна. Также будут отменены рекомендации об удаленном режиме работы, пишет RT. «Британия первой отменяет вакцинные паспорта, обязательные маски в общественных местах и рекомендацию работать из дома, хотя занимает 6 место в мире по числу заражений, и смертность там по-прежнему растет. Если это решение окажется „вирусным“ и ему последуют и другие страны, вероятно, что пандемию все-таки свернут досрочно», — заявил он в своем telegram-канале. По мнению Гращенкова, это связано с тяжелой ситуацией в экономике. Тем временем директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что пандемия коронавируса вряд ли закончится штаммом «Омикрон». Для этого нет никаких предпосылок. По этой информации, пандемия продолжится, пока не будет популяционного иммунитета. Кроме того, нужно, чтобы вакцинация продвигалась быстрее, иначе мы встретимся с вирусом не один раз.