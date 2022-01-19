Американцев насмешили слова о войне с Россией. «У Америки нет шансов»

19 января 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Пользователи напомнили о танцах американских военных в Tik-Tok Фото: Минобороны России/Евгений Кель Комментаторы, живущие в Соединенных Штатах Америки, со смехом отреагировали на материал о возможной войне России и США, который выпустил американский ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. В социальной сети Twitter под постом за день появилось более тысячи комментариев. «Америка движется к войне с Россией. И СМИ это поощряют», — так подписал Карлсон твит, к высказыванию прикреплено видео, где и сообщается о якобы войне России и США. «Думаю, тогда у Америки нет шансов…», — написал пользователь Джек Льюис. «Россия будет удивлена, когда увидит, что наши войска усердно работают над их танцами в Tik-Tok», — шутит «Брут». «Америка вступает в войну с Россией, чтобы защитить наших неонацистских союзников на Украине. Подумай об этом», — отмечает комментатор с ником «Голос dpoor». «Они говорили то же самое в течение последних 3000 лет», — напомнил Джон Кастон. «Мы не можем выиграть войну с Россией. Они серьезно относятся к своим войскам. Может быть, потанцевать?» — также указал про танцы в Tik-Tok ISwearImNotNeked. «Я за Россию», — коротко написал Данисб. «Возможно, это положит конец пандемии», — пошутил еще один комментатор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Комментаторы, живущие в Соединенных Штатах Америки, со смехом отреагировали на материал о возможной войне России и США, который выпустил американский ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. В социальной сети Twitter под постом за день появилось более тысячи комментариев. «Америка движется к войне с Россией. И СМИ это поощряют», — так подписал Карлсон твит, к высказыванию прикреплено видео, где и сообщается о якобы войне России и США. «Думаю, тогда у Америки нет шансов…», — написал пользователь Джек Льюис. «Россия будет удивлена, когда увидит, что наши войска усердно работают над их танцами в Tik-Tok», — шутит «Брут». «Америка вступает в войну с Россией, чтобы защитить наших неонацистских союзников на Украине. Подумай об этом», — отмечает комментатор с ником «Голос dpoor». «Они говорили то же самое в течение последних 3000 лет», — напомнил Джон Кастон. «Мы не можем выиграть войну с Россией. Они серьезно относятся к своим войскам. Может быть, потанцевать?» — также указал про танцы в Tik-Tok ISwearImNotNeked. «Я за Россию», — коротко написал Данисб. «Возможно, это положит конец пандемии», — пошутил еще один комментатор.