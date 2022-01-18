В ЯНАО водитель на трассе сбил полицейского

Водитель стал фигурантом уголовного дела, сбив сотрудника полиции на трассе Сургут-Салехард. Об этом сообщается на сайте следственного комитета ЯНАО.
«По данным следствия, 17 января 2022 года водитель автомобиля, поздно предприняв меры к остановке транспортного средства, допустил наезд на сотрудника полиции, находящегося при исполнении должностных обязанностей по усилению сотрудников ДПС ОГИБДД ОМВД России по Надымскому району при проведении профилактических мероприятий на автодороге Сургут — Салехард. В результате происшествия сотруднику полиции причинен тяжкий вред здоровью», — сообщается на сайте следственного комитета ЯНАО.
Уголовное дело было возбуждено по части первой статьи 264 УК РФ — «нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Расследование ЧП продолжается.
Водитель стал фигурантом уголовного дела, сбив сотрудника полиции на трассе Сургут-Салехард. Об этом сообщается на сайте следственного комитета ЯНАО. «По данным следствия, 17 января 2022 года водитель автомобиля, поздно предприняв меры к остановке транспортного средства, допустил наезд на сотрудника полиции, находящегося при исполнении должностных обязанностей по усилению сотрудников ДПС ОГИБДД ОМВД России по Надымскому району при проведении профилактических мероприятий на автодороге Сургут — Салехард. В результате происшествия сотруднику полиции причинен тяжкий вред здоровью», — сообщается на сайте следственного комитета ЯНАО. Уголовное дело было возбуждено по части первой статьи 264 УК РФ — «нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Расследование ЧП продолжается.