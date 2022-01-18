18 января 2022
17 января 2022

В ЯНАО водитель на трассе сбил полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
В следственном комитете ЯНАО устанавливаются все обстоятельства произошедшего Фото:

Водитель стал фигурантом уголовного дела, сбив сотрудника полиции на трассе Сургут-Салехард. Об этом сообщается на сайте следственного комитета ЯНАО.

«По данным следствия, 17 января 2022 года водитель автомобиля, поздно предприняв меры к остановке транспортного средства, допустил наезд на сотрудника полиции, находящегося при исполнении должностных обязанностей по усилению сотрудников ДПС ОГИБДД ОМВД России по Надымскому району при проведении профилактических мероприятий на автодороге Сургут — Салехард. В результате происшествия сотруднику полиции причинен тяжкий вред здоровью», — сообщается на сайте следственного комитета ЯНАО.

Уголовное дело было возбуждено по части первой статьи 264 УК РФ — «нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Расследование ЧП продолжается.

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Водитель стал фигурантом уголовного дела, сбив сотрудника полиции на трассе Сургут-Салехард. Об этом сообщается на сайте следственного комитета ЯНАО. «По данным следствия, 17 января 2022 года водитель автомобиля, поздно предприняв меры к остановке транспортного средства, допустил наезд на сотрудника полиции, находящегося при исполнении должностных обязанностей по усилению сотрудников ДПС ОГИБДД ОМВД России по Надымскому району при проведении профилактических мероприятий на автодороге Сургут — Салехард. В результате происшествия сотруднику полиции причинен тяжкий вред здоровью», — сообщается на сайте следственного комитета ЯНАО. Уголовное дело было возбуждено по части первой статьи 264 УК РФ — «нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Расследование ЧП продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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