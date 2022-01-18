В ЯНАО водитель на трассе сбил полицейского

В следственном комитете ЯНАО устанавливаются все обстоятельства произошедшего Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Водитель стал фигурантом уголовного дела, сбив сотрудника полиции на трассе Сургут-Салехард. Об этом сообщается на сайте следственного комитета ЯНАО.

«По данным следствия, 17 января 2022 года водитель автомобиля, поздно предприняв меры к остановке транспортного средства, допустил наезд на сотрудника полиции, находящегося при исполнении должностных обязанностей по усилению сотрудников ДПС ОГИБДД ОМВД России по Надымскому району при проведении профилактических мероприятий на автодороге Сургут — Салехард. В результате происшествия сотруднику полиции причинен тяжкий вред здоровью», — сообщается на сайте следственного комитета ЯНАО.

Уголовное дело было возбуждено по части первой статьи 264 УК РФ — «нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Расследование ЧП продолжается.

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