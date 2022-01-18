В Тюмени суд продлил арест экс-силовика, сбившего двух человек

19 января 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

Павел Шадрин проведет в СИЗО еще три месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени продлен срок ареста бывшего сотрудника областного следственного комитета Павла Шадрина. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы судебной системы Тюменской области. «Ленинский районный суд г. Тюмени сегодня продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Шадрина», — указано в сообщении пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там также уточняется, что под стражей он будет находиться по 23 апреля. Ранее URA.RU писало о том, что в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года бывший сотрудник СК Павел Шадрин на своей BMW сбил двух дорожных рабочих. От полученных травм они скончались на месте. В этот же день он был уволен из следственных органов, а 25 ноября арестован на 2 месяца. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюмени продлен срок ареста бывшего сотрудника областного следственного комитета Павла Шадрина. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы судебной системы Тюменской области. «Ленинский районный суд г. Тюмени сегодня продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Шадрина», — указано в сообщении пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там также уточняется, что под стражей он будет находиться по 23 апреля. Ранее URA.RU писало о том, что в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года бывший сотрудник СК Павел Шадрин на своей BMW сбил двух дорожных рабочих. От полученных травм они скончались на месте. В этот же день он был уволен из следственных органов, а 25 ноября арестован на 2 месяца.