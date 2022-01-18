18 января 2022

В Тюмени суд продлил арест экс-силовика, сбившего двух человек

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Павел Шадрин проведет в СИЗО еще три месяца Фото:

В Тюмени продлен срок ареста бывшего сотрудника областного следственного комитета Павла Шадрина. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы судебной системы Тюменской области.

«Ленинский районный суд г. Тюмени сегодня продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Шадрина», — указано в сообщении пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там также уточняется, что под стражей он будет находиться по 23 апреля.

Ранее URA.RU писало о том, что в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года бывший сотрудник СК Павел Шадрин на своей BMW сбил двух дорожных рабочих. От полученных травм они скончались на месте. В этот же день он был уволен из следственных органов, а 25 ноября арестован на 2 месяца.

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В Тюмени продлен срок ареста бывшего сотрудника областного следственного комитета Павла Шадрина. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы судебной системы Тюменской области. «Ленинский районный суд г. Тюмени сегодня продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Шадрина», — указано в сообщении пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там также уточняется, что под стражей он будет находиться по 23 апреля. Ранее URA.RU писало о том, что в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года бывший сотрудник СК Павел Шадрин на своей BMW сбил двух дорожных рабочих. От полученных травм они скончались на месте. В этот же день он был уволен из следственных органов, а 25 ноября арестован на 2 месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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