В Тюмени суд продлил арест экс-силовика, сбившего двух человек

В Тюмени продлен срок ареста бывшего сотрудника областного следственного комитета Павла Шадрина. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы судебной системы Тюменской области.
«Ленинский районный суд г. Тюмени сегодня продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Шадрина», — указано в сообщении пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там также уточняется, что под стражей он будет находиться по 23 апреля.
Ранее URA.RU писало о том, что в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года бывший сотрудник СК Павел Шадрин на своей BMW сбил двух дорожных рабочих. От полученных травм они скончались на месте. В этот же день он был уволен из следственных органов, а 25 ноября арестован на 2 месяца.
В Тюмени продлен срок ареста бывшего сотрудника областного следственного комитета Павла Шадрина. Об этом сообщается в telegram-канале пресс-службы судебной системы Тюменской области. «Ленинский районный суд г. Тюмени сегодня продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Шадрина», — указано в сообщении пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там также уточняется, что под стражей он будет находиться по 23 апреля. Ранее URA.RU писало о том, что в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года бывший сотрудник СК Павел Шадрин на своей BMW сбил двух дорожных рабочих. От полученных травм они скончались на месте. В этот же день он был уволен из следственных органов, а 25 ноября арестован на 2 месяца.