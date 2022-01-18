В Курганской области отменили проверку QR-кодов на входе в ТЦ

В Курганской области временно приостановили требование предъявлять QR-коды при входе в ТЦ, кафе и учреждения культуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Требование предъявлять QR-коды при посещении заведений общепита, торговых центров и учреждений культуры и спорта в Курганской области временно приостановлены. Такое решение принял региональный оперштаб по борьбе с COVID.

«В Курганской области с 20 января по 1 февраля при посещении заведений общепита, торговых и торгово-развлекательных центров, торговых объектов площадью более 1000 кв. м, учреждений культуры и спорта, получении гостиничных услуг, услуг санаторно-курортных организаций, бытовых услуг и иных учреждений не нужно предъявлять QR-коды и другие документы, подтверждающие, что гражданин старше 18 лет вакцинирован либо переболел коронавирусом менее полугода назад. Действие „фильтров безопасности“ временно приостановлено в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в регионе», — сообщается в группе оперштаба в соцсети «ВКонтакте».

После 1 февраля проверки QR-кодов на входе в указанные учреждения могут вновь возобновить в зависимости от уровня заболеваемости. При этом власти отмечают, что требования по соблюдению масочного режима в общественных местах, на транспорте, торговых объектах и другие антиковидные меры в регионе продолжают действовать.

Ранее URA.RU сообщало, что по решению оперативного штаба по противодействию COVID в Курганской области с 18 декабря 2021 года по 15 января 2022 года приостановливалось требование о предъявлении QR-кодов при входе в торговые центры. Также сообщалось, что в курганских поликлиниках QR-коды продавались от 1500 до 3000 рублей. В январе стало известно, что их стоимость выросла. В курганской поликлинике №2 в здании на улице Гоголя силовики 2 ноября 2021 года провели выемку документов. QR-коды продавала медработник, которая вносила данные в электронную базу, а два посредника искали покупателей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам