На черном рынке Кургана подорожали QR-коды

В Кургане QR-коды продают по 5 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Стоимость QR-кодов о прохождении вакцинации от коронавируса в Кургане выросла почти в два раза. Их цена на черном рынке составила 5 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали несколько инсайдеров, близких к медицинской отрасли.

«Продажа в целом усложнилась. Теперь купить QR-код стало сложнее и дороже. Цена достигает 5 000 рублей, а раньше его можно купить и за 2 000 рублей. Медики, наученные предыдущими обысками полиции и уголовным делом, теперь действуют осторожнее», — обсуждают курганцы.

URA.RU ранее писало, что в курганских поликлиниках QR-коды продавались от 1500 до 3000 рублей. В курганской поликлинике №2 в здании на улице Гоголя силовики 2 ноября 2021 года провели выемку документов. QR-коды продавала медработник, которая вносила данные в электронную базу, а два посредника искали покупателей.

В ходе расследования дела курганские полицейские обнаружили более 100 человек, которые купили документы о вакцинации. Уголовное дело возбуждено следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления областного УМВД по ч.4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Она предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы. Расследование дела продолжается, пояснили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

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