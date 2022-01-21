Диетологи назвали вредные последствия употребления попкорна

22 января 2022 в 09:06 Размер текста - 17 +

Попкорн лучше готовить дома или заменить фруктами Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Употребление попкорна может привести к ожирению, диабету и болезням сердца. Об этом URA.RU рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «Обычно люди едят попкорн в больших количествах. В кинотеатр обычно берут очень большие коробки. За счет количества набирается калорийность. Чаще всего его едят или соленым или сладким, плюс там еще добавляется масло. Большое количество сахара — это лишний вес, ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Если мы едим соленый попкорн, то это переизбыток соли, что может вызывать отеки, особенно, если есть проблемы с почками. То есть никакой пользы это не принесет», — поделилась Ирина Писарева. Диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина подчеркнула, что попкорн не всегда может быть опасным продуктом. «Нет вредных продуктов, есть вредное количество этих продуктов. Если человек потребляет ее в разумных объемах в течение дня, то проблем никаких не будет. А если ест ведрами, тогда он наберет вес», — объяснила врач. По ее словам, больший вред наносится тем, кто готовит попкорн. «Те, кто годами стоят на приготовлении, имеют проблемы со здоровьем. Идет воздействие паров. Они выбрасываются по типу канцерогенных веществ и идет влияние на органы дыхания», — предупредила Щетинина. Диетологи назвали продукты, которые могут заменить попкорн при просмотре фильма в кинотеатре. «Сушеные яблоки, груши, свежие фрукты, овощные снеки — это альтернативная замена, которая будет намного лучше. Это натуральные сахара, только та фруктоза, которая в них есть, плюс витамины, микроэлементы и клетчатка. Можно орешки, но натуральные и не соленые. Важно, чтобы они были хорошо промыты», — отметила Писарева. Щетинина отметила, что не обязательно полностью отказываться от попкорна, так как его можно есть в разумных количествах или готовить дома без масла и сахара. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Употребление попкорна может привести к ожирению, диабету и болезням сердца. Об этом URA.RU рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «Обычно люди едят попкорн в больших количествах. В кинотеатр обычно берут очень большие коробки. За счет количества набирается калорийность. Чаще всего его едят или соленым или сладким, плюс там еще добавляется масло. Большое количество сахара — это лишний вес, ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Если мы едим соленый попкорн, то это переизбыток соли, что может вызывать отеки, особенно, если есть проблемы с почками. То есть никакой пользы это не принесет», — поделилась Ирина Писарева. Диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина подчеркнула, что попкорн не всегда может быть опасным продуктом. «Нет вредных продуктов, есть вредное количество этих продуктов. Если человек потребляет ее в разумных объемах в течение дня, то проблем никаких не будет. А если ест ведрами, тогда он наберет вес», — объяснила врач. По ее словам, больший вред наносится тем, кто готовит попкорн. «Те, кто годами стоят на приготовлении, имеют проблемы со здоровьем. Идет воздействие паров. Они выбрасываются по типу канцерогенных веществ и идет влияние на органы дыхания», — предупредила Щетинина. Диетологи назвали продукты, которые могут заменить попкорн при просмотре фильма в кинотеатре. «Сушеные яблоки, груши, свежие фрукты, овощные снеки — это альтернативная замена, которая будет намного лучше. Это натуральные сахара, только та фруктоза, которая в них есть, плюс витамины, микроэлементы и клетчатка. Можно орешки, но натуральные и не соленые. Важно, чтобы они были хорошо промыты», — отметила Писарева. Щетинина отметила, что не обязательно полностью отказываться от попкорна, так как его можно есть в разумных количествах или готовить дома без масла и сахара.