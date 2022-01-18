18 января 2022

В Курганской области частично возвращается удаленный режим работы

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Работодателям Курганской области рекомендовано перевести треть сотрудников на удаленку Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Работодателям Курганской области рекомендовано перевести треть сотрудников на дистанционный режим работы. Такое решение принял региональный оперштаб по борьбе с COVID.

«Решением штаба от 19 января рекомендовано всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Курганской области, перевести с 24 января 2022 года на дистанционный режим работы не менее 30% работников», — сообщается в группе оперштаба в соцсети «ВКонтакте».

Управляющие компании и другие хозяйствующие субъекты в сфере управления многоквартирными домами должны не реже одного раза в неделю проводить профилактическую дезинфекцию в местах общего пользования жилых домов и общежитий. Об этом также сообщает оперштаб.

Ранее URA.RU сообщало, что по решению регионального оперштаба с 20 января приостановлено действие требования предъявлять QR-коды о вакцинации при входе в заведения общепита, торговые центры, учреждения культуры и спорта, гостиницы и другие учреждения. После 1 февраля это требование могут ввести снова. Решение будет зависеть от уровня заболеваемости.

По данным оперштаба, на 19 января в Курганской области лабораторно подтверждено 89 новых случаев COVID-19, всего с начала года выявлено 52 364 случая COVID-19. Очередной рост заболеваемости начался 17 января после снижения, которое началось в конце ноября.

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Работодателям Курганской области рекомендовано перевести треть сотрудников на дистанционный режим работы. Такое решение принял региональный оперштаб по борьбе с COVID. «Решением штаба от 19 января рекомендовано всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Курганской области, перевести с 24 января 2022 года на дистанционный режим работы не менее 30% работников», — сообщается в группе оперштаба в соцсети «ВКонтакте». Управляющие компании и другие хозяйствующие субъекты в сфере управления многоквартирными домами должны не реже одного раза в неделю проводить профилактическую дезинфекцию в местах общего пользования жилых домов и общежитий. Об этом также сообщает оперштаб. Ранее URA.RU сообщало, что по решению регионального оперштаба с 20 января приостановлено действие требования предъявлять QR-коды о вакцинации при входе в заведения общепита, торговые центры, учреждения культуры и спорта, гостиницы и другие учреждения. После 1 февраля это требование могут ввести снова. Решение будет зависеть от уровня заболеваемости. По данным оперштаба, на 19 января в Курганской области лабораторно подтверждено 89 новых случаев COVID-19, всего с начала года выявлено 52 364 случая COVID-19. Очередной рост заболеваемости начался 17 января после снижения, которое началось в конце ноября.
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