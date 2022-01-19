Чиновникам разрешили игнорировать некоторые жалобы россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет по социальной политике. Курган , чиновники, документы к совещанию, депутаты
Заявления, написанные цветными чернилами, суд не примет Фото:

Суд не примет заявления, написанные с употреблением матерных выражений, либо вообще без подписи. Об этом предупредил Первый кассационный суд общей юрисдикции.

«Кассационные жалоба, представление должны отвечать требованиям, предусмотренным ст. 401.4 УПК РФ», — отметили в организации. Информацию приводит «Российская газета».

Список нарушений при составлении документа в суд:

  • Заявления содержат обсценную лексику, угрозы жизни, здоровью или имуществу участников процесса или иных лиц;
  • Заявления написаны цветными чернилами;
  • Документ возвращается автору, если последний забыл подписаться;
  • Жалоба подана лицом, не имеющим права на обращение в суд;
  • Показания в заявлении являются ложными;
  • Важны форма и содержание заявления. Так, оно не будет принято судом, если нарушены требования к государственному языку. Например, слишком много метафор, а сам документ эмоционально окрашен;
  • Важно выдерживать логичность, одинаковую стилистику, не злоупотреблять разными вариантами форматирования (например, курсив жирный с подчеркиванием).

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Суд не примет заявления, написанные с употреблением матерных выражений, либо вообще без подписи. Об этом предупредил Первый кассационный суд общей юрисдикции. «Кассационные жалоба, представление должны отвечать требованиям, предусмотренным ст. 401.4 УПК РФ», — отметили в организации. Информацию приводит «Российская газета». Список нарушений при составлении документа в суд:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...