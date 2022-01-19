Чиновникам разрешили игнорировать некоторые жалобы россиян

Заявления, написанные цветными чернилами, суд не примет
Фото:
Екатерина Сычкова © URA.RU
Суд не примет заявления, написанные с употреблением матерных выражений, либо вообще без подписи. Об этом предупредил Первый кассационный суд общей юрисдикции.
«Кассационные жалоба, представление должны отвечать требованиям, предусмотренным ст. 401.4 УПК РФ», — отметили в организации. Информацию приводит «Российская газета».
Список нарушений при составлении документа в суд:
Заявления содержат обсценную лексику, угрозы жизни, здоровью или имуществу участников процесса или иных лиц; Заявления написаны цветными чернилами; Документ возвращается автору, если последний забыл подписаться; Жалоба подана лицом, не имеющим права на обращение в суд; Показания в заявлении являются ложными; Важны форма и содержание заявления. Так, оно не будет принято судом, если нарушены требования к государственному языку. Например, слишком много метафор, а сам документ эмоционально окрашен; Важно выдерживать логичность, одинаковую стилистику, не злоупотреблять разными вариантами форматирования (например, курсив жирный с подчеркиванием).
Подписывайтесь на URA.RU в
, Google News и на наш канал в Яндекс.Новости , следите за главными новостями России и Урала в Яндекс.Дзен и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей telegram-канале URA.RU ежедневной рассылке.
Суд не примет заявления, написанные с употреблением матерных выражений, либо вообще без подписи. Об этом предупредил Первый кассационный суд общей юрисдикции. «Кассационные жалоба, представление должны отвечать требованиям, предусмотренным ст. 401.4 УПК РФ», — отметили в организации. Информацию приводит «Российская газета». Список нарушений при составлении документа в суд: