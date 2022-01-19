Курица и яйца в Свердловской области резко подорожают

На рост стоимости яиц и курицы влияет увеличение цены на корм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

В Свердловской области могут вырасти цены на курицу и яйца. Об этом сообщили на птицефабриках региона. Стоимость может увеличиться на 10-12%.

«Птицефабрики Свердловской области прогнозируют в 2022 году дальнейший рост цен на свою продукцию на фоне удорожания производства. Себестоимость увеличилась, в частности, из-за роста цен на корма (на 30—80%) и упаковку (в два раза)», — передает « Коммерсант ».

По информации Свердловскстата, яйца в прошлом году подорожали на 18%, а курица на 25%. В Свердловской области по итогам 11 месяцев 2021 года на 9,9% уменьшилось поголовье птиц, производство яиц выросло на 5%.

Эксперты Уральского ГУ Банка России считают, что причиной стало сухое и жаркое лето, это привело к плохому урожаю. Птицеводы были вынуждены покупать корм в большем объеме, чем обычно. Негативно сказался рост затрат на топливо, упаковочные материалы — бумагу и пластик. Стоимость продукции в регионах УрФО может увеличиться на 10-12%. На это повлияют вспышки птичьего гриппа, снижение объемов производства в северных регионах и увеличение себестоимости в Свердловской области, отмечает издание.

В конце декабря аграрии предупреждали о возможном дефиците мяса и птицы в России. По словам председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина, дефицит может начаться из-за нехватки корма. Он спрогнозировал, что производительность кур уменьшится на 5-10%.

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