Признание независимыми самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) поможет уберечь территории от агрессии со стороны Украины. Об этом заявил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
«Это (признании ЛНР и ДНР — прим. URA.RU) весомый шанс уберечь от агрессивных действий со стороны Украины. <…> Сейчас ситуация дошла до предела, идет серьезный накал, и уберечь от реальной агрессии и начала военных действий может только принципиальная позиция» — заявил Афонин РИА «Новости».
Политик отметил, что на границах ЛНР и ДНР размещаются спецназовцы из Канады, производится поставка американского вооружения. Все это указывает на то, что «будет развязана военная авантюра», сообщил Афонин.
Ранее в Госдуму внесли проект с обращением к президенту РФ Владимиру Путину по поводу необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Среди авторов инициативы депутаты Госдумы Геннадий Зюганов, Алексей Куринный, Леонид Калашников.
Признание независимыми самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) поможет уберечь территории от агрессии со стороны Украины. Об этом заявил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. «Это (признании ЛНР и ДНР — прим. URA.RU) весомый шанс уберечь от агрессивных действий со стороны Украины. <…> Сейчас ситуация дошла до предела, идет серьезный накал, и уберечь от реальной агрессии и начала военных действий может только принципиальная позиция» — заявил Афонин РИА «Новости». Политик отметил, что на границах ЛНР и ДНР размещаются спецназовцы из Канады, производится поставка американского вооружения. Все это указывает на то, что «будет развязана военная авантюра», сообщил Афонин. Ранее в Госдуму внесли проект с обращением к президенту РФ Владимиру Путину по поводу необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Среди авторов инициативы депутаты Госдумы Геннадий Зюганов, Алексей Куринный, Леонид Калашников.