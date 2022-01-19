КПРФ: признание ДНР и ЛНР защитит республики от агрессии Украины. «Ситуация дошла до предела»

19 января 2022 в 23:55 Размер текста - 17 +

Проект должен помочь в защите ЛНР и ДНР от внешних угроз Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Признание независимыми самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) поможет уберечь территории от агрессии со стороны Украины. Об этом заявил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. «Это (признании ЛНР и ДНР — прим. URA.RU) весомый шанс уберечь от агрессивных действий со стороны Украины. <…> Сейчас ситуация дошла до предела, идет серьезный накал, и уберечь от реальной агрессии и начала военных действий может только принципиальная позиция» — заявил Афонин РИА «Новости». Политик отметил, что на границах ЛНР и ДНР размещаются спецназовцы из Канады, производится поставка американского вооружения. Все это указывает на то, что «будет развязана военная авантюра», сообщил Афонин. Ранее в Госдуму внесли проект с обращением к президенту РФ Владимиру Путину по поводу необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Среди авторов инициативы депутаты Госдумы Геннадий Зюганов, Алексей Куринный, Леонид Калашников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Признание независимыми самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) поможет уберечь территории от агрессии со стороны Украины. Об этом заявил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. «Это (признании ЛНР и ДНР — прим. URA.RU) весомый шанс уберечь от агрессивных действий со стороны Украины. <…> Сейчас ситуация дошла до предела, идет серьезный накал, и уберечь от реальной агрессии и начала военных действий может только принципиальная позиция» — заявил Афонин РИА «Новости». Политик отметил, что на границах ЛНР и ДНР размещаются спецназовцы из Канады, производится поставка американского вооружения. Все это указывает на то, что «будет развязана военная авантюра», сообщил Афонин. Ранее в Госдуму внесли проект с обращением к президенту РФ Владимиру Путину по поводу необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Среди авторов инициативы депутаты Госдумы Геннадий Зюганов, Алексей Куринный, Леонид Калашников.