19 января 2022

КПРФ: признание ДНР и ЛНР защитит республики от агрессии Украины. «Ситуация дошла до предела»

© Служба новостей «URA.RU»
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ОБСЕ в аэропорту Донецка. ДНР. Украина, бтр, война, донецк
Проект должен помочь в защите ЛНР и ДНР от внешних угроз Фото:
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Война на Украине

Признание независимыми самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) поможет уберечь территории от агрессии со стороны Украины. Об этом заявил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

«Это (признании ЛНР и ДНР — прим. URA.RU) весомый шанс уберечь от агрессивных действий со стороны Украины. <…> Сейчас ситуация дошла до предела, идет серьезный накал, и уберечь от реальной агрессии и начала военных действий может только принципиальная позиция» — заявил Афонин РИА «Новости».

Политик отметил, что на границах ЛНР и ДНР размещаются спецназовцы из Канады, производится поставка американского вооружения. Все это указывает на то, что «будет развязана военная авантюра», сообщил Афонин.

Ранее в Госдуму внесли проект с обращением к президенту РФ Владимиру Путину по поводу необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Среди авторов инициативы депутаты Госдумы Геннадий Зюганов, Алексей Куринный, Леонид Калашников.

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Признание независимыми самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) поможет уберечь территории от агрессии со стороны Украины. Об этом заявил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. «Это (признании ЛНР и ДНР — прим. URA.RU) весомый шанс уберечь от агрессивных действий со стороны Украины. <…> Сейчас ситуация дошла до предела, идет серьезный накал, и уберечь от реальной агрессии и начала военных действий может только принципиальная позиция» — заявил Афонин РИА «Новости». Политик отметил, что на границах ЛНР и ДНР размещаются спецназовцы из Канады, производится поставка американского вооружения. Все это указывает на то, что «будет развязана военная авантюра», сообщил Афонин. Ранее в Госдуму внесли проект с обращением к президенту РФ Владимиру Путину по поводу необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Среди авторов инициативы депутаты Госдумы Геннадий Зюганов, Алексей Куринный, Леонид Калашников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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