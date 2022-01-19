Билл Гейтс предупредил мир о новой угрозе опаснее COVID-19

Создатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс призвал правительства мира готовится к более опасной, чем COVID-19, пандемии. Гейт считает, что выделять большие средства на борьбу с последствиями новой угрозы нужно заранее. Об этом сообщает издание Financial Times.
«Потратить миллиарды, чтобы не допустить экономического ущерба на триллионы и спасти десятки миллиардов жизней, — довольно хорошая страховка», — заявил Гейтс. Миллиардер считает, что, несмотря на большой ущерб, который пандемия коронавируса наносит миру, последствия следующей инфекции будут еще масштабнее.
Ранее Билл Гейтс заявил, что благодаря выработке естественного иммунитета и вакцинации уже летом 2022 года коронавирус станет сезонным заболеванием, похожим на грипп. При отсутствии новых штаммов уровень заболеваемости и смертности должен резко пойти на спад, считает миллиардер.
Создатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс призвал правительства мира готовится к более опасной, чем COVID-19, пандемии. Гейт считает, что выделять большие средства на борьбу с последствиями новой угрозы нужно заранее. Об этом сообщает издание Financial Times. «Потратить миллиарды, чтобы не допустить экономического ущерба на триллионы и спасти десятки миллиардов жизней, — довольно хорошая страховка», — заявил Гейтс. Миллиардер считает, что, несмотря на большой ущерб, который пандемия коронавируса наносит миру, последствия следующей инфекции будут еще масштабнее. Ранее Билл Гейтс заявил, что благодаря выработке естественного иммунитета и вакцинации уже летом 2022 года коронавирус станет сезонным заболеванием, похожим на грипп. При отсутствии новых штаммов уровень заболеваемости и смертности должен резко пойти на спад, считает миллиардер.