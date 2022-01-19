МИД РФ исключил нападение на Украину и полномасштабную войну

19 января 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Рисков полномасштабной войны в Европе нет, заявил Сергей Рябков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Россия не собирается нападать на Украину. Об этом сообщили в МИД РФ. «Что касается требований увести наши войска от границы с Украиной, будем и далее терпеливо разъяснять, что соответствующие силы и средства находятся на нашей территории, и вносить какие-либо изменения из-за ситуации извне мы не собираемся. Мы также обращаем внимание на появившиеся рассуждения о якобы неизбежном и очень скором „вторжении“ российских сил на Украину. Рисков полномасштабной войны в Европе нет», — заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, трансляция проходит на youtube-канале Valdai Club. Мероприятие, посвященное консультациям представителей России и Запада по гарантиям безопасности в Женеве, Брюсселе и Вене, прошло 19 января. Дискуссия проходила на площадке клуба «Валдай». Рябков также указал на то, что НАТО и Вашингтон используют Украину как рычаг давления на Россию, приводит данные MK.RU . «Вовлечение слишком широкого круга стран в этот процесс видится нам негативным», — добавил он. На встрече в Женеве, по его словам, Россия настаивала на нерасширении НАТО [невступлении туда Украины]. За рубежом пытаются обвинить Россию в эскалации конфликта на Украине, передает RT. Рябков также дополнил, что вопросы гарантий безопасности Россия предпочитает решать напрямую с США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия не собирается нападать на Украину. Об этом сообщили в МИД РФ. «Что касается требований увести наши войска от границы с Украиной, будем и далее терпеливо разъяснять, что соответствующие силы и средства находятся на нашей территории, и вносить какие-либо изменения из-за ситуации извне мы не собираемся. Мы также обращаем внимание на появившиеся рассуждения о якобы неизбежном и очень скором „вторжении“ российских сил на Украину. Рисков полномасштабной войны в Европе нет», — заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, трансляция проходит на youtube-канале Valdai Club. Мероприятие, посвященное консультациям представителей России и Запада по гарантиям безопасности в Женеве, Брюсселе и Вене, прошло 19 января. Дискуссия проходила на площадке клуба «Валдай». Рябков также указал на то, что НАТО и Вашингтон используют Украину как рычаг давления на Россию, приводит данные MK.RU. «Вовлечение слишком широкого круга стран в этот процесс видится нам негативным», — добавил он. На встрече в Женеве, по его словам, Россия настаивала на нерасширении НАТО [невступлении туда Украины]. За рубежом пытаются обвинить Россию в эскалации конфликта на Украине, передает RT. Рябков также дополнил, что вопросы гарантий безопасности Россия предпочитает решать напрямую с США.