МИД РФ исключил нападение на Украину и полномасштабную войну

Россия не собирается нападать на Украину. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Что касается требований увести наши войска от границы с Украиной, будем и далее терпеливо разъяснять, что соответствующие силы и средства находятся на нашей территории, и вносить какие-либо изменения из-за ситуации извне мы не собираемся. Мы также обращаем внимание на появившиеся рассуждения о якобы неизбежном и очень скором „вторжении“ российских сил на Украину. Рисков полномасштабной войны в Европе нет», — заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, трансляция проходит на youtube-канале Valdai Club.
Мероприятие, посвященное консультациям представителей России и Запада по гарантиям безопасности в Женеве, Брюсселе и Вене, прошло 19 января. Дискуссия проходила на площадке клуба «Валдай».
Рябков также указал на то, что НАТО и Вашингтон используют Украину как рычаг давления на Россию, приводит данные MK.RU. «Вовлечение слишком широкого круга стран в этот процесс видится нам негативным», — добавил он. На встрече в Женеве, по его словам, Россия настаивала на нерасширении НАТО [невступлении туда Украины]. За рубежом пытаются обвинить Россию в эскалации конфликта на Украине, передает RT. Рябков также дополнил, что вопросы гарантий безопасности Россия предпочитает решать напрямую с США.
Россия не собирается нападать на Украину. Об этом сообщили в МИД РФ. «Что касается требований увести наши войска от границы с Украиной, будем и далее терпеливо разъяснять, что соответствующие силы и средства находятся на нашей территории, и вносить какие-либо изменения из-за ситуации извне мы не собираемся. Мы также обращаем внимание на появившиеся рассуждения о якобы неизбежном и очень скором „вторжении“ российских сил на Украину. Рисков полномасштабной войны в Европе нет», — заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, трансляция проходит на youtube-канале Valdai Club. Мероприятие, посвященное консультациям представителей России и Запада по гарантиям безопасности в Женеве, Брюсселе и Вене, прошло 19 января. Дискуссия проходила на площадке клуба «Валдай». Рябков также указал на то, что НАТО и Вашингтон используют Украину как рычаг давления на Россию, приводит данные MK.RU. «Вовлечение слишком широкого круга стран в этот процесс видится нам негативным», — добавил он. На встрече в Женеве, по его словам, Россия настаивала на нерасширении НАТО [невступлении туда Украины]. За рубежом пытаются обвинить Россию в эскалации конфликта на Украине, передает RT. Рябков также дополнил, что вопросы гарантий безопасности Россия предпочитает решать напрямую с США.