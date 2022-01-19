Скандальный сенатор США призвал к агрессии против Путина

20 января 2022 в 03:42 Размер текста - 17 +

В США призвали к агрессивным действиям против России в случае обострения ситуации на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Американский сенатор, известный своими громкими высказываниями, Роджер Уикер призвал к агрессивным действиям против главы РФ Владимира Путина в случае военного вторжения России на Украину. С таким заявлением сенатор выступил в ходе пресс-конференции. «Я думаю, что альянс, наши друзья в НАТО, и двухпартийное большинство готовы оказать содействие Украине, чтобы быть уверенными, что на этот раз Владимиру Путину расквасят нос», — передает заявление Уикера РИА «Новости». Помимо этого, сенатор высказал мнение, что в РФ «ностальгируют по империи зла» и хотят воссоздания советского режима. Ранее президент США Джо Байден пригрозил главе РФ Владимиру Путину беспрецедентными санкциями в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Сообщается, что глава США планирует ввести для России ограничения на операции с долларом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американский сенатор, известный своими громкими высказываниями, Роджер Уикер призвал к агрессивным действиям против главы РФ Владимира Путина в случае военного вторжения России на Украину. С таким заявлением сенатор выступил в ходе пресс-конференции. «Я думаю, что альянс, наши друзья в НАТО, и двухпартийное большинство готовы оказать содействие Украине, чтобы быть уверенными, что на этот раз Владимиру Путину расквасят нос», — передает заявление Уикера РИА «Новости». Помимо этого, сенатор высказал мнение, что в РФ «ностальгируют по империи зла» и хотят воссоздания советского режима. Ранее президент США Джо Байден пригрозил главе РФ Владимиру Путину беспрецедентными санкциями в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Сообщается, что глава США планирует ввести для России ограничения на операции с долларом.