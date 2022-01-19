19 января 2022

Скандальный сенатор США призвал к агрессии против Путина

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Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
В США призвали к агрессивным действиям против России в случае обострения ситуации на Украине Фото:

Американский сенатор, известный своими громкими высказываниями, Роджер Уикер призвал к агрессивным действиям против главы РФ Владимира Путина в случае военного вторжения России на Украину. С таким заявлением сенатор выступил в ходе пресс-конференции.

«Я думаю, что альянс, наши друзья в НАТО, и двухпартийное большинство готовы оказать содействие Украине, чтобы быть уверенными, что на этот раз Владимиру Путину расквасят нос», — передает заявление Уикера РИА «Новости». Помимо этого, сенатор высказал мнение, что в РФ «ностальгируют по империи зла» и хотят воссоздания советского режима.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил главе РФ Владимиру Путину беспрецедентными санкциями в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Сообщается, что глава США планирует ввести для России ограничения на операции с долларом.

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Американский сенатор, известный своими громкими высказываниями, Роджер Уикер призвал к агрессивным действиям против главы РФ Владимира Путина в случае военного вторжения России на Украину. С таким заявлением сенатор выступил в ходе пресс-конференции. «Я думаю, что альянс, наши друзья в НАТО, и двухпартийное большинство готовы оказать содействие Украине, чтобы быть уверенными, что на этот раз Владимиру Путину расквасят нос», — передает заявление Уикера РИА «Новости». Помимо этого, сенатор высказал мнение, что в РФ «ностальгируют по империи зла» и хотят воссоздания советского режима. Ранее президент США Джо Байден пригрозил главе РФ Владимиру Путину беспрецедентными санкциями в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Сообщается, что глава США планирует ввести для России ограничения на операции с долларом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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