19 января 2022

На Украине заявили о сговоре США и РФ по «Северному потоку-2». «Развели цирк»

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Разговоры об эскалации вокруг Украины выгодны США, заявил политолог Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден состоят в тайных договоренностях по запуску «Северного потока — 2». Об этом заявил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире украинского телеканала «Наш».

«Учитывая, что по договоренностям надо запустить „Северный поток — 2“, а это будет предательством для Байдена, они нам развели вот этот цирк из серии „Байден спасает Украину от нападения Путина, и вы закройте глаза на то, что Байден не мешает запустить ‚Северный поток‘, — сказал Корнейчук. Он отметил, что Украина поддерживает данный сценарий.

Ранее на Украине признались в выгоде от «Северного потока-2». Киевский политолог Кирилл Молчанов заявил, что запуск газопровода будет выгоден для Украины, так как вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ.

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Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден состоят в тайных договоренностях по запуску «Северного потока — 2». Об этом заявил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире украинского телеканала «Наш». «Учитывая, что по договоренностям надо запустить „Северный поток — 2“, а это будет предательством для Байдена, они нам развели вот этот цирк из серии „Байден спасает Украину от нападения Путина, и вы закройте глаза на то, что Байден не мешает запустить ‚Северный поток‘, — сказал Корнейчук. Он отметил, что Украина поддерживает данный сценарий. Ранее на Украине признались в выгоде от «Северного потока-2». Киевский политолог Кирилл Молчанов заявил, что запуск газопровода будет выгоден для Украины, так как вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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