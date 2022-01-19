На Украине заявили о сговоре США и РФ по «Северному потоку-2». «Развели цирк»

20 января 2022 в 06:35 Размер текста - 17 +

Разговоры об эскалации вокруг Украины выгодны США, заявил политолог Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден состоят в тайных договоренностях по запуску «Северного потока — 2». Об этом заявил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире украинского телеканала «Наш». «Учитывая, что по договоренностям надо запустить „Северный поток — 2“, а это будет предательством для Байдена, они нам развели вот этот цирк из серии „Байден спасает Украину от нападения Путина, и вы закройте глаза на то, что Байден не мешает запустить ‚Северный поток‘, — сказал Корнейчук. Он отметил, что Украина поддерживает данный сценарий. Ранее на Украине признались в выгоде от «Северного потока-2». Киевский политолог Кирилл Молчанов заявил, что запуск газопровода будет выгоден для Украины, так как вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден состоят в тайных договоренностях по запуску «Северного потока — 2». Об этом заявил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире украинского телеканала «Наш». «Учитывая, что по договоренностям надо запустить „Северный поток — 2“, а это будет предательством для Байдена, они нам развели вот этот цирк из серии „Байден спасает Украину от нападения Путина, и вы закройте глаза на то, что Байден не мешает запустить ‚Северный поток‘, — сказал Корнейчук. Он отметил, что Украина поддерживает данный сценарий. Ранее на Украине признались в выгоде от «Северного потока-2». Киевский политолог Кирилл Молчанов заявил, что запуск газопровода будет выгоден для Украины, так как вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ.