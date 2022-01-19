Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден состоят в тайных договоренностях по запуску «Северного потока — 2». Об этом заявил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире украинского телеканала «Наш».
«Учитывая, что по договоренностям надо запустить „Северный поток — 2“, а это будет предательством для Байдена, они нам развели вот этот цирк из серии „Байден спасает Украину от нападения Путина, и вы закройте глаза на то, что Байден не мешает запустить ‚Северный поток‘, — сказал Корнейчук. Он отметил, что Украина поддерживает данный сценарий.
Ранее на Украине признались в выгоде от «Северного потока-2». Киевский политолог Кирилл Молчанов заявил, что запуск газопровода будет выгоден для Украины, так как вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден состоят в тайных договоренностях по запуску «Северного потока — 2». Об этом заявил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире украинского телеканала «Наш». «Учитывая, что по договоренностям надо запустить „Северный поток — 2“, а это будет предательством для Байдена, они нам развели вот этот цирк из серии „Байден спасает Украину от нападения Путина, и вы закройте глаза на то, что Байден не мешает запустить ‚Северный поток‘, — сказал Корнейчук. Он отметил, что Украина поддерживает данный сценарий. Ранее на Украине признались в выгоде от «Северного потока-2». Киевский политолог Кирилл Молчанов заявил, что запуск газопровода будет выгоден для Украины, так как вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ.