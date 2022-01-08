08 января 2022

На Украине признались в выгоде от «Северного потока-2»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Киевский политолог Кирилл Молчанов рассказал о выгодах от запуска СП-2 Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Запуск «Северного потока — 2» (СП-2) будет выгоден для Украины, так как вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ. Об этом сообщил киевский политолог Кирилл Молчанов.

«Я скажу больше, это и Украине, украинскому „Нафтогазу“ будет очень на руку, потому что тогда мы сможем газ покупать не по этим котировкам, по тысяче-полторы долларов, а по какой-то более подъемной цене. Тем самым мы сможем снизить тариф для промышленности и для бизнеса», — пояснил политолог в разговоре с РИА «Новости».

По мнению эксперта, власти Франции и Германии ждут скорейшего запуска российского газопровода. Он подчеркнул, что для европейских потребителей это будет «финансово интересно».

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что трубопровод в краткосрочной перспективе может изменить ход событий, которые касаются возможного вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Он также считает, что Киеву выгоден запуск СП-2, так как в случае реализации проекта, власти будут искать варианты добычи собственного газа на территории Украины.

Российский газопровод будет поставлять топливо из России в Германию в обход Восточной Европы. «Северный поток — 2» закончили строить в сентябре 2021 года. На сегодняшний день обе нитки трубопровода готовы к работе, а запуск возможен в первом полугодии 2022 года. Активным противником работы газопровода являются США. По предположениям гендиректора немецкой энергетической компании Uniper Клауса-Дитера Маубаха, сертификация СП-2 закончится к середине текущего года.

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Запуск «Северного потока — 2» (СП-2) будет выгоден для Украины, так как вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ. Об этом сообщил киевский политолог Кирилл Молчанов. «Я скажу больше, это и Украине, украинскому „Нафтогазу“ будет очень на руку, потому что тогда мы сможем газ покупать не по этим котировкам, по тысяче-полторы долларов, а по какой-то более подъемной цене. Тем самым мы сможем снизить тариф для промышленности и для бизнеса», — пояснил политолог в разговоре с РИА «Новости». По мнению эксперта, власти Франции и Германии ждут скорейшего запуска российского газопровода. Он подчеркнул, что для европейских потребителей это будет «финансово интересно». Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что трубопровод в краткосрочной перспективе может изменить ход событий, которые касаются возможного вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Он также считает, что Киеву выгоден запуск СП-2, так как в случае реализации проекта, власти будут искать варианты добычи собственного газа на территории Украины. Российский газопровод будет поставлять топливо из России в Германию в обход Восточной Европы. «Северный поток — 2» закончили строить в сентябре 2021 года. На сегодняшний день обе нитки трубопровода готовы к работе, а запуск возможен в первом полугодии 2022 года. Активным противником работы газопровода являются США. По предположениям гендиректора немецкой энергетической компании Uniper Клауса-Дитера Маубаха, сертификация СП-2 закончится к середине текущего года.
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