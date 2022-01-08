На Украине признались в выгоде от «Северного потока-2»

09 января 2022 в 06:51 Размер текста - 17 +

Киевский политолог Кирилл Молчанов рассказал о выгодах от запуска СП-2 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Запуск «Северного потока — 2» (СП-2) будет выгоден для Украины, так как вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ. Об этом сообщил киевский политолог Кирилл Молчанов. «Я скажу больше, это и Украине, украинскому „Нафтогазу“ будет очень на руку, потому что тогда мы сможем газ покупать не по этим котировкам, по тысяче-полторы долларов, а по какой-то более подъемной цене. Тем самым мы сможем снизить тариф для промышленности и для бизнеса», — пояснил политолог в разговоре с РИА «Новости». По мнению эксперта, власти Франции и Германии ждут скорейшего запуска российского газопровода. Он подчеркнул, что для европейских потребителей это будет «финансово интересно». Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что трубопровод в краткосрочной перспективе может изменить ход событий, которые касаются возможного вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Он также считает, что Киеву выгоден запуск СП-2, так как в случае реализации проекта, власти будут искать варианты добычи собственного газа на территории Украины. Российский газопровод будет поставлять топливо из России в Германию в обход Восточной Европы. «Северный поток — 2» закончили строить в сентябре 2021 года. На сегодняшний день обе нитки трубопровода готовы к работе, а запуск возможен в первом полугодии 2022 года. Активным противником работы газопровода являются США. По предположениям гендиректора немецкой энергетической компании Uniper Клауса-Дитера Маубаха, сертификация СП-2 закончится к середине текущего года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Запуск «Северного потока — 2» (СП-2) будет выгоден для Украины, так как вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ. Об этом сообщил киевский политолог Кирилл Молчанов. «Я скажу больше, это и Украине, украинскому „Нафтогазу“ будет очень на руку, потому что тогда мы сможем газ покупать не по этим котировкам, по тысяче-полторы долларов, а по какой-то более подъемной цене. Тем самым мы сможем снизить тариф для промышленности и для бизнеса», — пояснил политолог в разговоре с РИА «Новости». По мнению эксперта, власти Франции и Германии ждут скорейшего запуска российского газопровода. Он подчеркнул, что для европейских потребителей это будет «финансово интересно». Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что трубопровод в краткосрочной перспективе может изменить ход событий, которые касаются возможного вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Он также считает, что Киеву выгоден запуск СП-2, так как в случае реализации проекта, власти будут искать варианты добычи собственного газа на территории Украины. Российский газопровод будет поставлять топливо из России в Германию в обход Восточной Европы. «Северный поток — 2» закончили строить в сентябре 2021 года. На сегодняшний день обе нитки трубопровода готовы к работе, а запуск возможен в первом полугодии 2022 года. Активным противником работы газопровода являются США. По предположениям гендиректора немецкой энергетической компании Uniper Клауса-Дитера Маубаха, сертификация СП-2 закончится к середине текущего года.