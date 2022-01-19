В Челябинске сержанта-контрактника поймали с партией наркотиков

20 января 2022 в 09:59 Размер текста - 17 +

Машину, в которой челябинский контрактник вез наркотики, перехватил патруль ГИБДД (фото из архива) Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области В Челябинске в присутствии личного состава воинской части огласили приговор сержанту-наркоману. Об этом сообщили URA.RU в Челябинском гарнизонном суде. «Проходя военную службу по контракту, сержант К. с мобильного телефона, используя VPN, вошел на заблокированный сайт. Зарегистрировавшись, он договорился о приобретении почти 10 граммов синтетического наркотика за 12 тысяч рублей. Такси, в котором он ехал с покупкой в Челябинск, остановили сотрудники ГИБДД. При личном досмотре у сержанта обнаружили и изъяли вещество», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда. Суд приговорил военнослужащего к четырем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор был зачитан в расположении воинской части, в присутствии сослуживцев виновного. Суд вынес решение на выездном заседании в воинской части Фото: пресс-служба Челябинского гарнизонного суда Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинске в присутствии личного состава воинской части огласили приговор сержанту-наркоману. Об этом сообщили URA.RU в Челябинском гарнизонном суде. «Проходя военную службу по контракту, сержант К. с мобильного телефона, используя VPN, вошел на заблокированный сайт. Зарегистрировавшись, он договорился о приобретении почти 10 граммов синтетического наркотика за 12 тысяч рублей. Такси, в котором он ехал с покупкой в Челябинск, остановили сотрудники ГИБДД. При личном досмотре у сержанта обнаружили и изъяли вещество», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда. Суд приговорил военнослужащего к четырем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор был зачитан в расположении воинской части, в присутствии сослуживцев виновного.