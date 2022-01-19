19 января 2022
18 января 2022

В Челябинске сержанта-контрактника поймали с партией наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание и арест. Челябинск
Машину, в которой челябинский контрактник вез наркотики, перехватил патруль ГИБДД (фото из архива) Фото:

В Челябинске в присутствии личного состава воинской части огласили приговор сержанту-наркоману. Об этом сообщили URA.RU в Челябинском гарнизонном суде.

«Проходя военную службу по контракту, сержант К. с мобильного телефона, используя VPN, вошел на заблокированный сайт. Зарегистрировавшись, он договорился о приобретении почти 10 граммов синтетического наркотика за 12 тысяч рублей. Такси, в котором он ехал с покупкой в Челябинск, остановили сотрудники ГИБДД. При личном досмотре у сержанта обнаружили и изъяли вещество», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.

Суд приговорил военнослужащего к четырем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор был зачитан в расположении воинской части, в присутствии сослуживцев виновного.

Суд вынес решение на выездном заседании в воинской части
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В Челябинске в присутствии личного состава воинской части огласили приговор сержанту-наркоману. Об этом сообщили URA.RU в Челябинском гарнизонном суде. «Проходя военную службу по контракту, сержант К. с мобильного телефона, используя VPN, вошел на заблокированный сайт. Зарегистрировавшись, он договорился о приобретении почти 10 граммов синтетического наркотика за 12 тысяч рублей. Такси, в котором он ехал с покупкой в Челябинск, остановили сотрудники ГИБДД. При личном досмотре у сержанта обнаружили и изъяли вещество», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда. Суд приговорил военнослужащего к четырем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор был зачитан в расположении воинской части, в присутствии сослуживцев виновного.
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