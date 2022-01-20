«ВТБ капитал»: продукты в России подорожают еще на 6%

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Магазин Метрополис. Курган , торговля, продукты, продуктовая корзина, покупатель, тележка для продуктов, розница
Поход в магазин будет стоить дороже Фото:

Аналитики «ВТБ капитал» предсказывают рост цен на продукты и непродовольственные товары. В своем обзоре они предполагают, что Центробанк повысит свой прогноз по инфляции уже в феврале.

«Аналитики ожидают роста продуктовой инфляции на 6,5% г/г, непродовольственной — на 4,7% г/г, индекс цен на услуги останется на уровне таргета в 4%», — передают данные экспертного обзора «Ведомости». По прогнозам самой газеты, в этом году цены на продукты питания поднимутся на 6,3—6,4%, а на другие товары на 5,9—6,2%. Услуги же подорожают на 4,3%.

В «ВТБ капитал» прогнозируют, что в России возможно замедлится рост закредитованности. Если в 2021 году рост розничного кредитного портфеля составил более 20%, то теперь снизится до 14%. Это может произойти, если ЦБ воспользуется правом ввести лимиты на выдачу потребительских кредитов и займов.

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Аналитики «ВТБ капитал» предсказывают рост цен на продукты и непродовольственные товары. В своем обзоре они предполагают, что Центробанк повысит свой прогноз по инфляции уже в феврале. «Аналитики ожидают роста продуктовой инфляции на 6,5% г/г, непродовольственной — на 4,7% г/г, индекс цен на услуги останется на уровне таргета в 4%», — передают данные экспертного обзора «Ведомости». По прогнозам самой газеты, в этом году цены на продукты питания поднимутся на 6,3—6,4%, а на другие товары на 5,9—6,2%. Услуги же подорожают на 4,3%. В «ВТБ капитал» прогнозируют, что в России возможно замедлится рост закредитованности. Если в 2021 году рост розничного кредитного портфеля составил более 20%, то теперь снизится до 14%. Это может произойти, если ЦБ воспользуется правом ввести лимиты на выдачу потребительских кредитов и займов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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