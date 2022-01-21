В последнее время внешний и внутренний облик ОДО вызывает споры Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В окружном Доме офицеров (ОДО) Екатеринбурга военнослужащих окружного ансамбля песни и пляски подрядили помогать строителям в ремонте бильярдной. Об этом URA.RU сообщил источник в Минобороны. Сами представители ОДО заявили агентству, что солдаты к работам не привлекались и подчеркнули, что все происходит законно.

«Военнослужащие ансамбля песни и пляски к ремонтным работам не привлекались, не привлекаются и их привлечение не планируется. Ремонтно-восстановительные работы в подвальном помещении окружного Дома офицеров в Екатеринбурге проводятся в связи с имевшим место подтоплением помещения бильярдного зала в августе 2021 года после обильных ливней и последующим вспучиванием деревянного пола», — ответили в ОДО на запрос URA.RU.

Тем не менее информированный источник агентства утверждает, что военнослужащие артисты трудятся вовсю. «Парни таскают мешки с кусками бетона, который долбят строители. В цокольном этаже, где и раньше была бильярдная, уже на метр выдолблен пол. Возникает вопрос — законно ли ведутся работы, ведь Дом офицеров является объектом культурного наследия федерального значения. К тому же здание очень старое, по стенам много трещин, есть опасения, не повредят ли такой масштаб работ фундаменту», — рассуждает собеседник агентства.

Представители ОДО уверили, что ремонт ведется в соответствии с 73-м федеральным законом «Об объектах культурного наследия». «Внутренние ремонтные работы не входят в перечень работ, обязательных для согласования с Управлением по охране культурного наследия, так как они не изменяют предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшают условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия», — заявили в ОДО.

За комментарием URA.RU обратилось в Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, там вопрос переадресовали в Департамент информационной политики региона (ДИП). Агентством был направлен запрос, на момент публикации ответ из ДИПа не поступил.



«На объекте культурного наследия нельзя заниматься никакими работами, если нет предмета охраны — это такой документ, утвержденный Управлением госохраны. В 2019 году, когда в ОДО была проверка, предмета охраны не было, но, возможно, ситуация изменилась. Надо понимать, что под охраной может находиться не все здание: иногда это внешний облик, а иногда и интерьер. Надо смотреть в каждом конкретном случае и проводить правовой срез», — прокомментировал ситуацию один из специалистов Министерства культуры РФ, не пожелавший афишировать свое имя.

В цокольном этаже ведутся работы Фото: предоставлено источником URA.RU

Так бильярдная Дома офицеров выглядела до ремонта Фото: предоставлено источником URA.RU

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