В ЦВО объяснили установку барельефа Сталина в Екатеринбурге

Барельеф Сталина находился на Доме офицеров в Екатеринбурге до 1956 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Барельеф вождя СССР Иосифа Сталина разместили на стене Дома офицеров ЦВО в Екатеринбурге, чтобы восстановить исторический вид фасада здания. Об этом URA.RU сообщили в Доме офицеров.

«Целью установки барельефа является восстановление исторического облика здания», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что на здании размещена точная копия барельефа, который находился там ранее.

Фасад сейчас реставрируется, в ходе чего некоторые архитектурные элементы сняты. В ближайшее время их вернут на места. Собеседник агентства уточнил, что темпы работ ускорены.

Установка барельефа прошла 13 декабря. Некоторые жители Екатеринбурга возмутились архитектурным решением. Мемориал находился на фасаде до 1956 года, после чего было принято решение снять его.