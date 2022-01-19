В Челябинске массово эвакуируют школы

Учеников отправили по домам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске эвакуируют учеников и педагогов как минимум нескольких школ. Об этом URA.RU сообщают читатели.

«Учащихся и педагогов школы №33, 24, 92, 70 срочно эвакуировали после нескольких часов занятий. Начался переполох, и всех отправили по домам», — заявили URA.RU читатели.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что ситуацию могут прокомментировать только в УФСБ области. В пресс-службе УФСБ на звонок URA.RU не ответили.

URA.RU также сообщили, что учащихся 11 лицея также отправили по домам. Причиной эвакуации лицеистам назвали предписание Роспотребнадзора.

Ранее волна массового минирования школ была зарегистрирована в Екатеринбурге. Сообщения приходили по электронной почте из-за рубежа.