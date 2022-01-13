В ФСБ раскрыли мотивы лжеминеров школ Екатеринбурга

По данным УФСБ, к лжеминированиям причастны лица, находящиеся за рубежом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основными мотивами лжеминирований в Екатеринбурге 12 января стали создание массовой паники в Свердловской области и отвлечение внимания правоохранительных органов. Об этом сообщили URA.RU в региональном управлении ФСБ.

«Основными целями злоумышленников являлись дестабилизация социально-политической обстановки в Свердловской области путем создания панических настроений в обществе, а также отвлечение правоохранительных органов и экстренных служб региона на заведомо негодные объекты, что в совокупности нанесло значительный экономический ущерб», — уточнили в УФСБ.

В управлении считают, что к лжеминированиям причастны лица, находящиеся за рубежом. В ведомстве также подчеркнули, что реагирование на подобные сообщения — совокупная работа ФСБ, спецслужб и органов полиции. Об иностранном вмешательстве URA.RU также сообщали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и источники в силовых структурах.

О массовых минированиях стало известно утром 12 января. Школьников эвакуировали с первого урока на улицу, а затем отправили по домам. Сообщения с угрозами получили, в общей сумме, более 150 школ, а также некоторые вузы и колледжи. На этот случай обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Утром 13 января к приемной УФСБ вышли родители детей Екатеринбурга с просьбой дать ответы на волнующие их вопросы: «кто виноват?», «Почему это допустили?».

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