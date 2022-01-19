В ХМАО судят замглаву СвЖД за VIP-путешествие на поезде

Замглавы управления РЖД остается на своем посту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте в суд направлено дело заместителя начальника Свердловской железной дороги по территориальному управлению в сургутском регионе Вячеслава Баскала, его обвиняют в использовании вагона поезда в личных целях. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

«Сургутским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя начальника Свердловской железной дороги ОАО „РЖД“. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — рассказал пресс-секретарь.

По версии следствия, Баскал являясь замдиректора управления отправился в отпуск, используя вагон для перевозки пассажиров как свой личный и проехал на нем от Сургута до Ноябрьска и обратно. Этим он нанес бюджету Свердловской ЖД ущерб в размере 92 тысяч рублей, в эту сумму включены затраты на обслуживание, заправку локомотива и оплату труда локомотивным бригадам. По сообщению прокуратуры, ущерб обвиняемый возместил. По данным сайта управления РЖД в сургутском регионе, Баскал остается на своем посту. До пресс-службы СвЖД URA.RU дозвониться не удалось, там не ответили на звонок журналиста.

Ранее URA.RU сообщало, что замглавы СвЖД подозревается в превышении должностных полномочий. Было возбуждено уголовное дело правоохранителями и начато служебное расследование в РЖД.

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