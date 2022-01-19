Врач указала на особую опасность «Омикрона» для детей

Опасна не только сама болезнь, но и постковидные осложнения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавируса «Омикрон» представляет особую опасность для детей. Об этом рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии ПГМУ, профессор Ирина Фельдблюм.

«Когда вирус начинает циркулировать среди населения, он всегда, чтобы сохранить себя как вид в природе, будет усиленно искать „горючий материал“ и приоритетно станет инфицировать малозащищенных лиц. Так как дети у нас не привиты и болели реже, они менее защищены и находятся в зоне высокого риска», — рассказала профессор.

По словам Фельдблюм, в странах Европы была отмечена закономерность увеличения заболеваемости детей в период циркуляции «омикрона». Рост ожидается и в России. Дети однозначно будут болеть чаще, чем в предыдущую волну, а вот по тяжести это будет зависеть от состояния здоровья ребенка. «Даже большую опасность в данном случае представляет развитие постковидного синдрома, который характерен и для детей после перенесенного заболевания — с поражением различных органов и систем», — добавила Фельдблюм.

В опасности по-прежнему останутся люди старше 60 лет, имеющие хронические заболевания. В группе риска — непривитые. Новый штамм может вызвать у них более тяжелые формы заболевания.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин направит 500 миллионов рублей на борьбу с «Омикроном». На них будут закуплены лекарства и необходимое оборудование.

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