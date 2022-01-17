Махонин направит 500 млн рублей на борьбу с «Омикроном» в Перми

Большая часть средств будет направлена на закупку лекарств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Пермского края собираются выделить дополнительно полмиллиарда рублей на борьбу с новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что система здравоохранения должна быть готовой к новым вызовам и иметь запас прочности по ключевым направлениям борьбы с коронавирусом», — сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Выделенные деньги пойдут на следующие направления:

340 млн рублей будет направлена на обеспечение лекарственными препаратами пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в амбулаторных условиях. Будут закуплены «Фавипиравир», «Умифеновир», «Ривароксибан», «Апиксабан» и другие лекарства.

Около 3 млн рублей будет выделено на доставку пациентов до кабинетов КТ (компьютерной томографии) для обследования. Транспортировать пациентов будут не только в Перми, но и в Чусовском, Горнозаводском, Соликамском, Октябрьском, Краснокамском, Кунгурском и других округах края.

Еще 100 млн рублей будет выделено на дополнительные меры по диагностике COVID-19.

Около 50 млн рублей выделят на приобретение медицинского оборудования на случай, если придется открывать дополнительные в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Ранее URA.RU сообщали, что в Пермском крае пик заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикрон» придется на февраль—март. Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании краевого оперштаба представила план борьбы с распространением в регионе штамма «Омикрон». Основная нагрузка, по ее словам, ляжет на call-центры, неотложную и скорую помощь, а также поликлиники.

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