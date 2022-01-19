В Пышме мужчина пырнул себя ножом в отделе полиции

Мужчина пришел с ножом в здание ОВД Пышмы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мужчина пырнул себя ножом в отделе ОВД Пышмы. Пострадавший был сильно пьян. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«После непродолжительного рассказа о непростых отношениях со своей женщиной он неожиданно выхватил из пальто нож и нанес им себе удар в область живота. Дальнейшие его противоправные действия были быстро пресечены сотрудниками полиции, которые вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи госпитализировали раненого», — отметил полковник Горелых.

Раненый мужчина оказался безработным. Ранее он был дважды судим за кражу и умышленное причинение вреда здоровью.

«По предварительным данным, причиной неадекватного поведения гражданина стало чрезмерное употребление спиртного и ревность к сожительнице, находившейся в тот день на работе. Сначала он отправлял ей гневные голосовые сообщения, а потом пошел совершить свой вышеописанный проступок, едва не закончившийся для него летальным исходом», — сообщил Валерий Горелых.

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