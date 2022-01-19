19 января 2022

В Пышме мужчина пырнул себя ножом в отделе полиции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , нож, убийство, разбой, нападение, преступник, рука с ножом
Мужчина пришел с ножом в здание ОВД Пышмы Фото:

Мужчина пырнул себя ножом в отделе ОВД Пышмы. Пострадавший был сильно пьян. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«После непродолжительного рассказа о непростых отношениях со своей женщиной он неожиданно выхватил из пальто нож и нанес им себе удар в область живота. Дальнейшие его противоправные действия были быстро пресечены сотрудниками полиции, которые вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи госпитализировали раненого», — отметил полковник Горелых.

Раненый мужчина оказался безработным. Ранее он был дважды судим за кражу и умышленное причинение вреда здоровью.

«По предварительным данным, причиной неадекватного поведения гражданина стало чрезмерное употребление спиртного и ревность к сожительнице, находившейся в тот день на работе. Сначала он отправлял ей гневные голосовые сообщения, а потом пошел совершить свой вышеописанный проступок, едва не закончившийся для него летальным исходом», — сообщил Валерий Горелых.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мужчина пырнул себя ножом в отделе ОВД Пышмы. Пострадавший был сильно пьян. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «После непродолжительного рассказа о непростых отношениях со своей женщиной он неожиданно выхватил из пальто нож и нанес им себе удар в область живота. Дальнейшие его противоправные действия были быстро пресечены сотрудниками полиции, которые вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи госпитализировали раненого», — отметил полковник Горелых. Раненый мужчина оказался безработным. Ранее он был дважды судим за кражу и умышленное причинение вреда здоровью. «По предварительным данным, причиной неадекватного поведения гражданина стало чрезмерное употребление спиртного и ревность к сожительнице, находившейся в тот день на работе. Сначала он отправлял ей гневные голосовые сообщения, а потом пошел совершить свой вышеописанный проступок, едва не закончившийся для него летальным исходом», — сообщил Валерий Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...