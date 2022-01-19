Адвокат заявила о невиновности возможного убийцы девочки в Тюмени

Виталий Бережной сообщил о пытках в полиции Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Виталий Бережной невиновен в убийстве 9-летней тюменской школьницы. Об этом 20 января в общении с журналистом заявила адвокат подозреваемого Елена Шихова, выступая после заседания в Ленинском районном суде Тюмени.

«Естественно, я уверена в невиновности [Бережного]. Есть заключение экспертов о наличии у него телесных повреждений. Мы подали жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела [по факту пыток] — противник сдался без боя, это решение было отменено», — рассказала Шихова.

Ранее агентство писало, что Бережной заявил журналистам, что во время следствия силовики подвергали его пыткам током, чтобы выбить признательные показания. Он также заявил, что не убивал ребенка.

30 июня 2021 на окраине Тюмени пропала 9-летняя девочка. 19 августа того же года ее тело было найдено в коробке на берегу одного из водоемов, находящихся неподалеку. Спустя несколько дней был задержан подозреваемый в преступлении Виталий Бережной. Он дал признательные показания и был арестован.

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