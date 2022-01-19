В ХМАО обнаружили штамм коронавируса «Омикрон»

У двух жителей ХМАО был обнаружен омикрон-штамм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У двух жителей ХМАО обнаружили мутацию коронавируса «Омикрон». Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по ХМАО.

«На момент данной публикации получено два сообщения о наличии мутации „Омикрон“ у двух жителей автономного округа. Пациент вернулся из отпуска в Египте. Противоэпидемические мероприятия проведены по мере выявления данного случая, не дожидаясь результатов молекулярно-генетического исследования. Круг контактных установлен, взят под наблюдение, изолирован», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Другой случай был зафиксирован по Омской области. Житель ХМАО находился в отпуске и посещал несколько городов России. Уже в Омске он почувствовал недомогание, после чего у пациента был подтвержден омикрон-штамм. После отрицательного экспресс-теста он вернулся в регион.

Ранее URA.RU писало, что в связи с распространением омикрон-штамма, Роспотребнадзор по ХМАО предложил усилить антиковидные меры. Глава Роспотребнадзора Югры Майя Соловьева предложила усилить контроль в школьных организациях и в трудовых коллективах, а также увеличить охват тестирования.

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