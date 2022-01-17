Роспотребнадзор ХМАО предложил усилить антиковидные меры

Причиной тому служит высокая заразность вируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева предложила ужесточить контроль за исполнением антиковидных мер. Об этом Соловьева заявила в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, трансляция которого велась в официальной группе правительства округа «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».

«Предлагаем усилить входной фильтр не только в школьных организациях, но и в и трудовых коллективах. Один человек, пришедший в коллектив, может заразить большое количество сотрудников, что ограничит трудовой процесс, исходя из выводов ученых „Омикрон“ имеет высокую заразность», — говорит Соловьева.

Глава Роспотребнадзора также предложила увеличить охват тестирований на коронавирус до 300 на 100 тысяч населения и увеличить количество вакцинированных. Кроме того, Роспотребнадзор считает необходимым усилить повсеместный контроль над масочным режимом.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО официально отрицают появление «Омикрона» в регионе. По словам губернатора Натальи Комаровой, в округе не зарегистрировано ни одного случая заражения новым штаммом.

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