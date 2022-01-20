На пособие может рассчитывать и мать, и отец малыша Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Граждане России имеют право получить от государства пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. На сумму от семи до 14 тыс. рублей в месяц могут рассчитывать либо мать малыша, либо кто-то из других родственников.

«Чаще всего за младенцем ухаживает мать, но закон не запрещает это делать и другим родственникам, например, отцу или бабушке. Пособие на ребенка до 1,5 лет назначается тому члену семьи, который занимается уходом за малышом», — пишет в обзоре агентство Nation News.

На получение денег имеет право неработающая мама ребенка, уволенная во время беременности или декретного отпуска из-за ликвидации места работы. Пособие положено и родственникам, уволенным во время отпуска по уходу за малышом, а также тем, кто учится очно.

Что касается размера пособия, то он может быть разным. Если увольнение матери произошло во время декрета, то помощь от государства составит 40% от средней зарплаты за последний год до увольнения. Минимально это 7 082,85 руб. в месяц, а максимально —14 166 руб. Если увольнение произошло во время отпуска по уходу за ребенком, то размер ежемесячного пособия будет соответствовать сумме, установленной на последнем месте работы. Чтобы получить деньги, необходимо обратиться в Пенсионный фонд РФ или МФЦ.

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