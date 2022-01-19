Челябинский экс-губернатор проиграл суд ФАС

Арбитражный суд Московского округа 19 января оставил в силе решение ФАС России, признавшим челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского участником картельного сговора. Бывший глава региона в очередной раз проиграл суд антимонопольщикам. Решение ФАС стало причиной отставки Дубровского с поста губернатора.
«Отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части. Принять новый судебный акт», — указано в базе данных Арбитражного суда Московского округа.
Решение ФАС о «дорожном сговоре» Дубровского с получателями миллиардных дорожных контрактов спровоцировало его отставку в марте 2019 года. Тогда же ФАС передала материалы расследования в Генпрокуратуру и МВД. Сначала Дубровский сам подал в суд на ФАС, затем основным истцом стала компания «Южуралмост».
Дорожники выиграли суд, но Верховный суд РФ встал на сторону антимонопольщиков и вернул дело на новое рассмотрение. Тяжба до сих пор несколько лет в судах различных инстанций. Дубровскому и дорожникам удалось снизить штраф с 483 млн до 98 млн рублей, однако экс-губернатор по-прежнему остается нарушителем антимонопольного законодательства.
Сам Дубровский находится за пределами РФ. Связаться с ним URA.RU не удалось. Экс-губернатор может оказаться фигурантом уголовного дела из-за нарушений антимонопольного законодательства.
Арбитражный суд Московского округа 19 января оставил в силе решение ФАС России, признавшим челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского участником картельного сговора. Бывший глава региона в очередной раз проиграл суд антимонопольщикам. Решение ФАС стало причиной отставки Дубровского с поста губернатора. «Отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части. Принять новый судебный акт», — указано в базе данных Арбитражного суда Московского округа. Решение ФАС о «дорожном сговоре» Дубровского с получателями миллиардных дорожных контрактов спровоцировало его отставку в марте 2019 года. Тогда же ФАС передала материалы расследования в Генпрокуратуру и МВД. Сначала Дубровский сам подал в суд на ФАС, затем основным истцом стала компания «Южуралмост». Дорожники выиграли суд, но Верховный суд РФ встал на сторону антимонопольщиков и вернул дело на новое рассмотрение. Тяжба до сих пор несколько лет в судах различных инстанций. Дубровскому и дорожникам удалось снизить штраф с 483 млн до 98 млн рублей, однако экс-губернатор по-прежнему остается нарушителем антимонопольного законодательства. Сам Дубровский находится за пределами РФ. Связаться с ним URA.RU не удалось. Экс-губернатор может оказаться фигурантом уголовного дела из-за нарушений антимонопольного законодательства.