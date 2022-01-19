Челябинский экс-губернатор проиграл суд ФАС

Бориса Дубровского обвиняют в картельном сговоре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Московского округа 19 января оставил в силе решение ФАС России, признавшим челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского участником картельного сговора. Бывший глава региона в очередной раз проиграл суд антимонопольщикам. Решение ФАС стало причиной отставки Дубровского с поста губернатора.

«Отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части. Принять новый судебный акт», — указано в базе данных Арбитражного суда Московского округа.

Решение ФАС о «дорожном сговоре» Дубровского с получателями миллиардных дорожных контрактов спровоцировало его отставку в марте 2019 года. Тогда же ФАС передала материалы расследования в Генпрокуратуру и МВД. Сначала Дубровский сам подал в суд на ФАС, затем основным истцом стала компания «Южуралмост».

Дорожники выиграли суд, но Верховный суд РФ встал на сторону антимонопольщиков и вернул дело на новое рассмотрение. Тяжба до сих пор несколько лет в судах различных инстанций. Дубровскому и дорожникам удалось снизить штраф с 483 млн до 98 млн рублей, однако экс-губернатор по-прежнему остается нарушителем антимонопольного законодательства.

Сам Дубровский находится за пределами РФ. Связаться с ним URA.RU не удалось. Экс-губернатор может оказаться фигурантом уголовного дела из-за нарушений антимонопольного законодательства.

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