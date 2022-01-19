19 января 2022

В Кургане умерла известный врач

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Врач Тамара Семенихина проработала в Кургане более 30 лет (архивное фото) Фото:

В Кургане умерла врач-оториноларинголог Тамара Семенихина, которая проработала в областной клинической больнице более 30 лет. Данная информация была 20 января размещена на сайте областного депаздрава.

«19 января 2022 года ушла из жизни Семенихина Тамара Леонидовна. <…> Прощание состоится 21 января 2022 года в 12:00 в храме Александра Невского (горсад)», — указано в сообщении ведомства.

Семенихина более 30 лет проработала в Курганской областной клинической больнице в должности врача-оториноларинголога. Ей была присвоена высшая квалификационная категория. В депздраве отметили, что она была наставником молодых специалистов лор-отделения.

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В Кургане умерла врач-оториноларинголог Тамара Семенихина, которая проработала в областной клинической больнице более 30 лет. Данная информация была 20 января размещена на сайте областного депаздрава. «19 января 2022 года ушла из жизни Семенихина Тамара Леонидовна. <…> Прощание состоится 21 января 2022 года в 12:00 в храме Александра Невского (горсад)», — указано в сообщении ведомства. Семенихина более 30 лет проработала в Курганской областной клинической больнице в должности врача-оториноларинголога. Ей была присвоена высшая квалификационная категория. В депздраве отметили, что она была наставником молодых специалистов лор-отделения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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