В Кургане распродают арестованные у должников машины и трактор

Первые в этом году масштабные торги арестованного имущества назначены на 31 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Масштабные торги по продаже имущества, арестованного у должников из Курганской области, назначены на 31 января. На продажу выставили легковые автомобили, автобус, трактор «Кировец» и другую технику, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

«31 января в 12.00 по московскому времени состоятся первые в этом году масштабные электронные торги арестованного имущества должников. На торгах реализуют 14 легковых автомобилей и один автобус 2007 года выпуска, начальная цена которого составляет 375 000 рублей», — говорится в сообщении на сайте УФССП.

Среди выставленных на продажу легковых автомобилей есть как отечественные машины, так и иномарки. Самый дешевый из них — Ford Mondeo 2009 года выпуска, начальная цена которого составляет 151 600 рублей. Самый дорогой автомобиль на торгах — KIA Optima 2012 года выпуска, оцененный в 774 500 рублей.

Помимо этого, на торгах можно купить трактор «Кировец» 1983 года выпуска (206 400 рублей), семяочистительную машину СМ-4 1984 года выпуска (98 685 рублей), полуприцеп-цистерну (75 580 рублей). Торги в форме аукциона будет проводить МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях в лице ООО «Промтехсервис». Заявки на участие в них принимаются до 27 января.

Ранее URA.RU сообщало, что в сентябре 2021 года курганские судебные приставы выставляли на торги квартиры и жилые дома. Также на аукционе можно было купить несколько автомобилей, в том числе Toyota Sprinter Мarino 1994 года выпуска, которую в УФССП назвали раритетной.

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